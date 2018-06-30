墮胎須等72小時 愛阿華州高院判違憲

2018-06-30 14:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合29日電



美國愛阿華州最高法院29日否決了墮胎婦女須等候72小時的法律，認為這一限制性的規定違憲，支持婦女可控制自己的身體是自由象徵的論點。

愛州最高法院以5比2做出的裁決認為，72小時等候是強行延誤墮胎，導致費用增加，甚至是阻止部分人合法墮胎，違反了愛州憲法，不符合愛州的利益。

愛州要求墮胎婦女需等候72小時的法律去年通過後，家庭計畫生育愛州分會和美國公民自由聯盟愛州分會立刻提告，認為婦女的墮胎權是核心隱私權，受到愛州憲法和聯邦法的保護，婦女有合法和安全墮胎的基本權。

提控律師表示，面臨墮胎選擇的婦女多是身處危境，可能影響一生，沒有理由要求她們等候72小時再做決定。

愛州法律禁止懷孕20周的多數孕婦墮胎，等候72小時是這項法律的一部分，但20周的禁令沒有受到挑戰。

愛州高院表示，他們的裁決並不認為，婦女的終止妊娠權是無限的，高院沒有也不可能嘗試確定生命孕育形成的準確時刻，對於雙方在墮胎問題上所堅持的信念，高院給予高度尊重。

但兩位法官持不同意見，其中的曼斯費德(Edward Mansfield)法官在川普總統提名的最高法院大法官名單中。