美馬里蘭州報社槍擊 5死20傷

2018-06-30 00:48 聯合報 圖與文／法新社、路透



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美國馬里蘭州安納波利斯「首都報」在廿九日出刊的報紙頭版，逐一刊載報社廿八日下午遭喋血攻擊的五名罹難者照片，搭配斗大的粗體字標題：「首都報五人遭槍殺身亡」。嫌犯是三十八歲白人男子拉莫斯，曾控告該報誹謗但敗訴。該報另有廿人受傷。