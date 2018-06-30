親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美馬里蘭州報社槍擊 5死20傷

2018-06-30 00:48聯合報 圖與文／法新社、路透

（法新社）
（法新社）
分享

（路透）
（路透）
分享

美國馬里蘭州安納波利斯「首都報」在廿九日出刊的報紙頭版，逐一刊載報社廿八日下午遭喋血攻擊的五名罹難者照片，搭配斗大的粗體字標題：「首都報五人遭槍殺身亡」。嫌犯是三十八歲白人男子拉莫斯，曾控告該報誹謗但敗訴。該報另有廿人受傷。

相關新聞

美國消費降溫 支出成長減速

2018-06-30 00:04

Fed年度銀行壓力測試 僅一家未過

2018-06-30 00:04

與官方數據明顯有出入！川普經濟顧問：美赤字迅速下降

2018-06-29 23:26

日本滋賀縣颳起龍捲風 8人受傷

2018-06-29 22:53

馬里蘭州報社喋血 全球媒體遭攻擊大事記

2018-06-29 22:42

馬里蘭報社槍擊案 嫌犯被控5項一級謀殺罪

2018-06-29 21:46

喋血案翌日 馬里蘭州報紙照常出刊

2018-06-29 19:36

美東賭城死而復生 硬石、海洋賭場同日開業

2018-06-29 18:33

馬里蘭州報社槍擊 凶嫌疑毀指紋避追查

2018-06-29 15:56

影／空服員懷疑乘客沒設「飛航模式」 怒將8個人通通趕下機

2018-06-29 15:20

美國馬里蘭州報社大樓要槍擊 至少5死

2018-06-29 14:53

各取所需！ 郭董的市場VS.川普的祖國

2018-06-29 14:44

威州人抗議富士康 憂汙染環境

2018-06-29 14:35

44年前史大教堂裸屍案 嫌犯校警吞槍自殺

2018-06-29 14:34

夏威夷火山爆發 旅遊業仍旺

2018-06-29 14:30

亞裔童診金58萬 父母驚：只用1瓶配方奶 醫師建議「睡一覺」

2018-06-29 14:28

哈雷出走失勢 川普讚鴻海威州廠是第8大奇蹟

2018-06-29 13:49

屢被川普嚇到 美媒稱馬提斯恐已非核心

2018-06-29 13:40

辦公室遭血洗 美首都報記者暗處奮力發稿

2018-06-29 12:59

影／馬里蘭州槍擊案釀5死 兇嫌對報社下手動機不單純

2018-06-29 12:56

民調：31%選民認為美國5年內恐爆內戰

2018-06-29 12:51

維州法官批特檢權力失控：穆勒利用馬納福「咬」川普

2018-06-29 12:51

川普郭台銘哥倆好 互相拉抬為對方代言

2018-06-29 12:48

美大法官甘迺迪退休 墮胎權恐重燃戰火

2018-06-29 12:46

美大法官尚未提名 兩黨急動員

2018-06-29 12:45

美簽趨嚴 行政審查花60天

2018-06-29 12:43

要求槍決行刑被拒 德州冰鑿殺手伏法

2018-06-29 12:37

美最大健保詐欺 司法部控601人

2018-06-29 12:37

美熱浪襲中部 向東岸延伸 多地氣溫華氏破百

2018-06-29 12:34

紐約布碌崙華社展新貌 7大道變青春時尚

2018-06-29 12:08

華裔學霸陳澤龍 進軍校圓太空夢

2018-06-29 12:06

反性暴力曾被提名諾貝爾獎 男大生私下竟性侵3歲女童

2018-06-29 11:58

酒店待遇不佳 71歲華婦：我想但不能退休

2018-06-29 11:48

【重磅快評】川普是美國最偉大的總統？

2018-06-29 11:28

槍手掃射馬里蘭報社，5死：美國新聞人最黑暗的一天

2018-06-29 11:20

風光動土 富士康威州首座面板廠規模縮小

2018-06-29 11:11

美報社5死槍擊凶嫌確認 曾告報社誹謗

2018-06-29 10:41

馬里蘭州報社5死槍擊 白宮發言人強烈譴責

2018-06-29 10:05

服務生到政壇新星 28歲拉美裔女創造驚奇

2018-06-29 09:21
看更多

熱門文章

川普與郭台銘再度同台 郭：要把工作搬回美國

2018-06-29 03:53

亞馬遜1天宣布兩消息 8家公司市值掉5384億元

2018-06-29 07:54

整桌硬幣好壯觀！ 日男靠3個堅持 五年存百萬日幣

2018-06-29 09:51

臭到飛機迫降 他身亡後才知真相有洋蔥

2018-06-29 12:13

內衣女模住飯店被臭蟲咬 全身留紅疤「終生羞辱」

2018-06-29 10:28

馬里蘭州報社驚爆槍擊案 至少5死

2018-06-29 06:07

印尼峇里島阿貢火山噴發 機場暫關閉影響逾8千旅客

2018-06-29 08:57

世足慘遭淘汰...傷心事小 德國面臨更大難關要闖

2018-06-29 10:00

旅菲台商注意了！ 菲律賓細螺旋體99死 情況恐惡化

2018-06-29 19:31

影／空服員懷疑乘客沒設「飛航模式」 怒將8個人通通趕下機

2018-06-29 15:20

【重磅快評】川普是美國最偉大的總統？

2018-06-29 11:28

不滿媽逼分手 15歲女兒往水壺投毒害死4歲妹

2018-06-29 13:04

空巴巨型運輸機公布塗裝 「微笑」大白鯨超可愛

2018-06-29 14:02

美國最大海外軍事基地 「韓福瑞營區」今啟用

2018-06-29 18:00

虛驚一場！機長傳「7500」代號 竟引大批警力登機搜查

2018-06-29 16:37

英國前車之鑑 澳洲不放心華為參與5G建設

2018-06-29 08:22

反性暴力曾被提名諾貝爾獎 男大生私下竟性侵3歲女童

2018-06-29 11:58

川普大讚鴻海落腳威州 警告哈雷出走後果

2018-06-29 09:00

馬里蘭報社槍擊5死 福斯主播激動哽咽

2018-06-29 08:25

川普傳告訴馬克宏：法國應該離開歐盟

2018-06-29 22:21

與官方數據明顯有出入！川普經濟顧問：美赤字迅速下降

2018-06-29 23:26

峇里島火山噴發 外交部呼籲暫時勿前往

2018-06-29 20:09

女王伊麗莎白二世身體不適 取消出席教堂晨禱

2018-06-29 08:18

紅髮艾德辦德國演唱會 要砍104棵樹遭駁回

2018-06-29 10:50

民調：31%選民認為美國5年內恐爆內戰

2018-06-29 12:51

為失蹤13人祈禱 泰國網友大集氣「一個都不能少」

2018-06-29 21:28

風光動土 富士康威州首座面板廠規模縮小

2018-06-29 11:11

富士康美廠動土 郭台銘讚川普最棒領袖之一

2018-06-29 05:17

BMW下大單 寧德時代設廠德國

2018-06-29 19:34

44年前史大教堂裸屍案 嫌犯校警吞槍自殺

2018-06-29 14:34

屢被川普嚇到 美媒稱馬提斯恐已非核心

2018-06-29 13:40

擺脫忸怩 法國裸體風氣漸開

2018-06-29 21:24

馬里蘭州報社喋血 全球媒體遭攻擊大事記

2018-06-29 22:42

全球城市財富紐約第1 台北掉到43問題在投資

2018-06-29 14:49

影／馬里蘭州槍擊案釀5死 兇嫌對報社下手動機不單純

2018-06-29 12:56

火山噴發 峇里島機場關閉

2018-06-29 14:17

全球化趨勢逆轉 企業紛回歸在地化

2018-06-29 14:07

川普郭台銘哥倆好 互相拉抬為對方代言

2018-06-29 12:48

服務生到政壇新星 28歲拉美裔女創造驚奇

2018-06-29 09:21

金融股領漲 美股收紅

2018-06-29 06:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top