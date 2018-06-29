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喋血案翌日 馬里蘭州報紙照常出刊

2018-06-29 19:36中央社 安納波利斯29日綜合外電報導

美國馬里蘭州安納波利斯「首都報」在今天出刊的報紙頭版，逐一刊載報社昨天遭喋血攻擊的5名罹難者照片，搭配斗大的粗體字標題：「首都報5人遭槍殺身亡」。

安妮阿倫德爾郡（Anne Arundel County）代理警長克蘭普夫（Bill Krampf）在記者會上表示，槍擊事件的5名死者分別是59歲的海森（Rob Hiaasen）、65歲的溫特斯（Wendi Winters）、34歲的史密斯（RebeccaSmith）、61歲的費屈曼（Gerald Fischman）和麥納瑪拉（John McNamara）。

警方尚未公布已被羈押的嫌犯姓名，且透過推文表示，嫌犯還未登記入冊。

不過「首都報」（The Capital）母公司首都報報團（Capital Gazette）和「巴爾的摩太陽報」（Baltimore Sun）都引述執法部門消息來源指出，嫌犯名叫拉莫斯（Jarrod Ramos），現年38歲，來自安納波利斯以西約40公里的勞瑞（Laurel）。

安納波利斯（Annapolis）是馬里蘭州首府，位於巴爾的摩—華盛頓都會區內。

首都報網站報導，報團的社會線記者戴維斯（PhilDavis）表示，槍手停止射擊時，他和其他報社員工躲在辦公桌下。

他接受「巴爾的摩太陽報」訪問時表示，辦公室看起來「彷彿是戰區」。

華盛頓槍擊
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