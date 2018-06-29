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馬里蘭州報社槍擊 凶嫌疑毀指紋避追查

2018-06-29 15:56中央社 安納波利斯28日綜合外電報導

美國馬里蘭州安納波利斯的「首都報」辦公室今天發生5死槍擊案，名為拉莫斯的凶嫌曝光。他曾告首都報誹謗但敗訴。拉莫斯還疑似破壞指尖的指紋，避免被追查身分。

法院文件顯示，拉莫斯（Jarrod Ramos）2012年對時任首都報（Capital Gazette）特約撰稿人兼專欄作家哈特利（Eric Hartley）、報社發行人兼編輯馬夸特（Thomas Marquardt）提起誹謗訴訟。

馬里蘭州一間上級法院2015年維持原判，判首都報與報社一名被拉莫斯所告的前任記者勝訴。

根據一份法律文件，首都報曾報導過拉莫斯在臉書（Facebook）騷擾一名女子，拉莫斯有就刑事的騷擾罪嫌認罪。文件還顯示，法院認同報導內容正確，且是基於公開記錄陳述。

拉莫斯曾在推特（Twitter）貼文表示，他已經設立一個帳號來為自己辯白，並在自傳一欄寫著已在安妮阿倫德爾郡（Anne Arundel County）對一些人提告，要讓「腐敗職業與公司血流成河」。

巴爾的摩電視台WJZ和其他當地媒體報導，拉莫斯似已破壞指尖上的指紋，以避免被追查身分，且他在案發後拒絕配合警方調查。

首都報在安納波利斯的辦公室營運多份報紙，這個報媒集團還包含「公報」（The Gazette），公報是美國最古老報紙之一，它的歷史可追溯至1727年。

每日郵報（Daily Mail）報導，38歲的拉莫斯今天下午攜帶霰彈槍和煙霧彈，並持槍掃射首都報編輯部辦公室的新聞工作人員，造成至少5人死亡與3人重傷。

一名執法官員表示，由於拉莫斯故意破壞指紋，必須使用臉部辨識技術查明他的身分，調查人員認為，他破壞指紋是想阻止警方迅速辨認身分；不過安妮阿倫德爾郡代理警察局長克蘭普夫（Bill Krampf）未予證實。

馬里蘭州安納波利斯市的一間報社「首都報」28日遭到槍擊，造成5人死亡，另有多人傷...
馬里蘭州安納波利斯市的一間報社「首都報」28日遭到槍擊，造成5人死亡，另有多人傷勢嚴重。 路透社
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警察槍擊
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