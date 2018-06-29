亞裔童診金58萬 父母驚：只用1瓶配方奶 醫師建議「睡一覺」

2018-06-29 14:28 世界日報 編譯組／舊金山28日電



新聞網站「Vox」28日報導，美國醫院現在的「創傷治療」收費令人咋舌，已經到達失控的地步，並且引述了「查克柏格舊金山市總醫院」兩年前的一個治療個案。一對亞裔夫婦來舊金山觀光，因為1歲大兒子不適，所以前往醫院求診，醫院為嬰兒做創傷治療，只用了一瓶嬰兒配方奶粉，診金共1萬9000美元(約台幣58萬)。

當時，該對夫婦來舊金山第一天，準備外出觀光時，他們的8個月大嬰兒出現嘔吐，母親張葉伊(Jang Yeo-im)謹慎，於是帶著嬰兒到市總醫院求診，醫院啟動創傷治療(trauma activation)。

Vox的報導說，在1萬9000美元的帳單中，1萬5666美元都是創傷治療的費用。張葉伊對這樣的收費感到難以置信，因為醫生發現，嬰兒身體沒有受傷，因此只用了一瓶嬰兒配方奶粉去治療，另外就是建議，讓嬰兒「睡一覺」。

她對Vox說：「如果嬰兒接受特別治療，這樣的收費也可以接受，但是嬰兒根本沒有接受任何治療，我為什麼要支付這樣的帳單？」

報導說，現在不少醫院的創傷治療收費都很貴，因此受到批評，指臥院濫用創傷治療名義，向求診者收取大筆費用。這些醫院通常會解釋說，醫院要動用一組醫護人員，在病人抵達前就作準備，以便可以快速對病入所受創傷進行有效治療。

報導還說，2012年奧斯汀一名單車騎士跌傷，到醫院接受創傷治療，診金共2萬美元。

2014年，奧斯汀醫院為一名擦傷頭皮的男孩做創傷治療，收費1萬美元；2014年，北灣納巴一家醫院進行一項創傷治療，收費2萬1000美元。

2009年的一項創傷治療收費研究發現，每次的收費由837元至2萬4964美元不等；但現在的收費幅度已增至1112美元至5萬零659美元。

對於向亞裔夫婦收費1萬9000美元，查克柏格市總醫院堅持收費合理，因為「我們是大城市的創傷中心，要對大量的車禍和槍擊創傷進行治療，為這種治療所做的準備，是很昂貴的。」