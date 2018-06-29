美簽趨嚴 行政審查花60天

2018-06-29 12:43 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



又到了赴美高峰季，很多遊客和留學生都在申請赴美簽證。但有很多中國大陸民眾反映，現在簽證不如以前好拿，即使沒被當場拒簽，很多人也遭遇了「行政審查」（Administrative processing），回家等結果。而美國駐華大使館近日表示，遭遇行政審查的申請人，至少要等60天再向使領館打電話詢問進程。等候60天足以讓很多人的旅行行程泡湯。

所謂行政審查，是指簽證官不能當場批准簽證，需要進一步審查。根據美國國務院的說法，審查的目的是防止恐怖主義以及防止重要的軍事技術洩露。因此，很多理工類留學生及工作人員容易被行政審查。在南加某高科技公司工作的王先生持有工作簽證（H-1b），今年初到北京大使館簽證，遭遇行政審查整整等了三個月。他說，幸虧公司很慷慨，就讓他在北京住了三個月酒店，最終獲得了簽證。他表示，自己的專業比較敏感，但沒想到要等這麼久。以後拿到綠卡之前，再也不敢回國了。

隨著川普政府簽證政策收緊，很多並非敏感科技專業的人也被行政審查。在某媒體工作的黃小姐表示，近期回中國續工作簽證，沒想到從事人文專業的她也被要求行政審查，前所未聞。還好只一個星期就收到簽證。她表示，當時不是暑期熱門時段，而且她不涉及敏感專業，但依然害怕。

近日，美國大使館簽證處甚至在微博貼出通告，告知那些被行政審查的申請者，不要急於查詢審查結果，從面談當天或補交材料當天算起，至少要等待60天。

而很多從事理工類的中國民眾，即使申請旅遊簽證也會遭遇行政審查。在科研機構工作的趙先生表示，因為在國有的科研機構工作，所以申請美國簽證不容易。他和太太就遭行政審查，大約過了近一個月才收到簽證。幸好他申請得比較早，沒有錯過旅行團出發日期。對於很多遊客來說，延後一個月出行，幾乎就是毀掉了旅程。