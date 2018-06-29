美大法官甘迺迪退休 墮胎權恐重燃戰火

2018-06-29 12:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合28日電



美國聯邦最高法院大法官甘迺迪退休將使美國的墮胎權失去防火牆，總統川普提名的接替人選很可能「自動」推翻高院1973年做出的墮胎為憲法權利的裁決，在婦女生育權上挑起的政治與法律爭議，將對今後數代婦女產生影響。

墮胎權的支持者和反對者都認為，甘迺迪大法官的一票在高院起到關鍵作用，佛羅里達州立大學教授瑪麗·奇格勒認為，只要甘迺迪在高院，他就是墮胎權的一道防火牆。他從1990年代起就是墮胎法的決定性力量。他的退休意味著墮胎權面臨更大危險，高院將做出推翻決定，很可能是使墮胎權空洞化，但不用正式宣布。

支持和反對墮胎權的雙方都承認，甘迺迪的離去和川普可能提名的接替人選，將在塵埃已定的墮胎權上重新引發戰火，高院將維持對墮胎的限制，甚至可能放棄1973年的裁決。

支持墮胎權的激進派已感到恐懼，擔憂墮胎權的未來，稱甘迺迪的退休使婦女的合法墮胎權立刻陷入危險。而反對墮胎的保守派則為光明再現而歡呼，認為甘迺迪退休是一重要時刻，每個未出生兒童的權利都受到法律的保護。

各宗教保守派已摒棄對川普的猜忌而開始支持他，川普曾發誓一旦高院出現空缺，他將提名贊成生命權的大法官人選，家庭研究理事會表示，如今高院將有堅定支持生命權的五位大法官。

圍繞墮胎權的法律爭議，還將表現在參院未來對甘迺迪接替人選的聽證上，尤其是支持墮胎權的兩名共和黨聯邦參議員蘇珊·柯林斯和麗莎·穆考斯基的態度引人關注。如果49位民主黨人全投反對票，共和黨需要柯林斯和穆考斯基的支持才能使川普的提名人過關，從而使兩人在聽證中擁有巨大影響力。兩人以前都曾支持反對墮胎權的法官，她們可能提出支持的交換條件，要求川普提名的人選不推翻墮胎權。