美大法官尚未提名 兩黨急動員

2018-06-29 12:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合28日電



美國聯邦最高法院大法官甘迺迪27日宣布退休後，美國總統川普雖然還沒有選定接替人選，但兩黨已開始緊急動員，展開可能重新塑造美國司法未來的政治激戰。

一些有意在2020年參選總統的民主黨參議員，28日上午在聯邦最高法院前面，宣布反對川普已公開的25人名單上的任何人選。

高院剩下的八名大法官保守派和自由派各占一半，而川普提名的新人可能使高院鮮明的轉向保守派，引發敦促他選擇較中間派人選的呼聲。

共和黨希望速戰速決，在期中選舉前就完成大法官的認可程序。民主黨卻堅持拖到選舉過後，由新的參院進行認可。雙方對此激烈爭辯，發言愈來愈強硬。

川普聲明立刻展開遴選新人程序，使民主黨感到恐慌，擔心高院長久以來的微妙平衡粉碎無遺，未來幾十年被強硬右派把持。

眾院民主黨領袖波洛西警告說，共和黨現在有機會把過去一個世代對女權、跨性別權利、民權、勞工權利和健保的進展全部抹煞。

共和黨2016年就曾阻擋當時的歐巴馬總統填補史卡利亞猝逝空出的大法官席次。民主黨現在照方抓藥，宣稱大法官提名太重要，不能不讓美國選民透過即將來臨的選舉發表意見。

參院民主黨領袖舒默說，根據憲法，參院的建議和同意權與總統的提名權同樣重要，因此期中選舉也應與總統選舉一樣重要。

參院多數黨領袖麥康諾斥之為「完全荒謬」，宣稱現在不是2016年，不是跛鴨總統第二任期只剩幾個月，新的總統選舉迅速逼近之時。

參院法規和程序對麥康諾有利，因此民主黨很難阻撓川普提名的人選交付認可表決。

大法官需在參院獲過半數認可就好，而共和黨在共有100席的參院擁有51席，可是馬侃正與腦癌奮戰，可能不克出席。

共和黨女性參議員蘇珊‧柯林斯和麗莎‧穆考斯基正受到密切注意，因為她們以前曾表示支持女性的生育權利。

在另一方面，川普提名的大法官戈薩奇去年在參院以54票對45票通過認可時，有三名民主黨議員投贊成票，而他們三人今年競選連任都面對苦戰，現在也可能很難投反對票。