川普郭台銘哥倆好 互相拉抬為對方代言

2018-06-29 12:48 中央社 威州拉辛郡28日專電



川普稱郭台銘是朋友，富士康在美設廠動土典禮的這一天，兩人都打上紅領帶、展現喜氣。歐新社 分享 facebook 要選富士康「最強代言人」，除了鴻海董事長郭台銘，就屬美國總統川普；同樣的，為川普連任鋪路，郭台銘會是「最佳助選員」，兩人今天互捧對方，毫不隱藏。

「富士康」、「泰瑞．郭（Terry Gou，郭台銘英文名）是我朋友」、「泰瑞是世界上最成功的商人之一」，這些話，川普講了不只一遍，透過美國媒體及白宮社群媒體直播，傳送到全世界。

川普稱郭台銘是朋友，富士康在美設廠動土典禮的這一天，兩人都打上紅領帶、展現喜氣，而郭台銘的妻子曾馨瑩一身亮麗桃紅色洋裝現身，她帶著兩人的三個子女齊見證丈夫事業上的重要一天。

川普現身力挺，不但親自動鏟、出現美國總統少見為企業設廠動土的場面，他也不只一個人來，還帶著財政部長梅努欽、商務部長羅斯及勞工部長阿科斯達三名內閣部長力挺，給足富士康面子。

郭台銘投資威斯康辛州設廠，是川普標榜重振「美國製造」、「讓美國再次偉大」的具體實踐，短短不到一年內，從富士康宣布投資到落實動工，這對今年底將面臨期中選舉考驗的川普來說，富士康是他經濟成績單中最亮麗的表現之一。

而在富士康動土典禮上，川普也不掩飾強烈個人風格，除自捧是因他當選美國總統郭台銘才來投資，更發豪語他連任後美國的經濟成長率有望超越5%，而「維持美國偉大」，已是他競選連任的口號。

川普面對外界批評他四處引燃貿易戰、與傳統盟友失和、又有美國企業對當前貿易情勢「用腳投票」遷廠，再加上美中經貿關係緊繃，他的經貿政策在世界掀起不小爭議。

然而，在富士康美國廠動土典禮的場合上，身為主人的郭台銘注重每一項場布細節，親自盯場。舞台上的標語「美國向經商開放」，正是川普在達佛斯論壇上反擊外界批評美國走向「孤立主義」的用語，兩旁大字幕「現正招聘中」，更是富士康用行動落實川普要創造就業的「美國優先」。

郭台銘不忘大讚川普「真的關心如何改善美國人民生活」，而現場當他介紹川普出場演說時，彷彿回到共和黨全代會的總統候選人提名造勢場合一般。

儘管活動結束後郭台銘表明不願受訪，卻又主動提到「我44年前做生意，他們（美國）給我工作，現在他們需要工作，我們要把工作搬回來」，響應川普的「讓美國再度偉大」。

標榜「市場就是我的祖國」的郭台銘，在世界第二大面板消費市場美國不只是設廠，更有著打造美國首個「8K+ 5G」生態系統智慧城市的雄心壯志，而他也沒忘大讚川普兌現承諾及執行力，是他見過「最棒的領導人之一」。

富士康投資100億美元，預計可獲得高達40億美元的各種優惠與獎勵，對於美國政府買單，當地民眾舉辦抗議活動質疑，他們認為威州政府應該把納稅人的錢投資在當地教育上，而不是像鴻海這樣的外資企業。

無論如何，川普與郭台銘互為對方的「最強代言人」與「最佳助選人」，不論是政治或經濟場域，這正像是「魚幫水、水幫魚」的具體實踐。