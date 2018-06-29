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要求槍決行刑被拒 德州冰鑿殺手伏法

2018-06-29 12:37世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

被稱為「冰鑿殺手」(ice-pick killer)的美國德州連續強暴殺人死刑犯拜伯(Danny Bible)，在要求以槍決或毒氣行刑失敗後，27日晚間在德州以注射毒劑方式伏法。

拜伯律師團隊曾表示，66歲的拜伯病情不輕，注射毒劑不僅不人道，行刑過程也可能出現突發狀況；因此他們要求使用槍決或毒氣等更「人道」方法執行死刑，但最高法院否決。

目前僅少數幾個州允許用槍決或毒氣執行死刑，在德州並不合法；德州只用注射毒劑處決死囚。

拜伯的律師在試圖說服聯邦法官和第五巡迴上訴法院不成後，在拜伯伏法前幾個小時，要求最高法院介入，高等法院否決了這項請求。

法庭紀錄顯示，拜伯1979年在休士頓強姦了一名年僅20歲、育有幼兒的母親艾妮茲‧蒂頓(Inez Deaton)，用冰鑿刺了她11次致死後，將屍體拖到河邊棄屍。

此案懸而未決20年；期間拜伯陸續犯下多起暴力犯罪，包括殺死嫂嫂和她的嬰兒、殺死嫂嫂室友、強姦他五個年輕侄女。

1998年，在路易斯安納州另一起強暴案中，拜伯承認他殺了蒂頓；他於2003年被判處死刑。

美聯社報導，拜伯的律師擔心行刑不順的狀況並沒有發生。拜伯拒絕發表最後聲明，他在伏法前盯著兩名通過窗戶觀看的受害者家屬。獄方用針頭將毒劑注射到拜伯的左右手後，他喃喃地說「熱」、「痛」，於15分鐘後死亡。

律師說，拜伯患有心臟衰竭、冠狀動脈疾病、慢性阻塞性肺病，帕金森氏症、糖尿病和其他疾病；拜伯使用輪椅，若被捆綁在輪床上平躺，就會喘氣、窒息。他們擔心外科手術留下的傷疤很難讓靜脈注射順利進行。

但代表德州獄方的州檢察長辦公室認為，拜伯律師提出的替代方案不可行，德州也沒有發生過行刑出錯的狀況，「就算他等到年紀更大、更虛弱時才被處決，也不該因此獲得『獎賞』。」

死刑
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