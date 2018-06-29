美最大健保詐欺 司法部控601人

2018-06-29 12:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合28日電



美國司法部28日宣布對601人提出健保詐欺指控，這些人詐欺造成經濟損失逾20億美元，為美國史上最大的健保詐欺，其中包括162名醫生和藥店業主參與開具和販賣鴉片類止痛藥，為止痛藥的氾濫推波助瀾。

美國司法部長塞辛斯。美聯社 分享 facebook

司法部長塞辛斯表示，從對止痛藥上癮的病患身上，部分醫務人員看到的是金錢。

司法部每年都會進行打擊健保詐欺的執法活動，今年的行動揭發數十個對政府健保計畫和保險公司的詐欺，涉案金額超過20億美元，其中鴉片類藥物的詐欺是司法部打擊的重點。

聯邦疾病防治中心(CDC)的資料顯示，全國2016年的止痛藥使用過量導致4萬2000多人喪命。

衛生與福利部督察長辦公室28日公布報告指出，約46萬個使用聯邦醫療保險(Medicare)的人去年有使用超過正常劑量鴉片類藥物的情形，其中7萬1000人可能濫用和過量使用。

司法部對許多醫務人員提出刑事指控，指他們濫開處方止痛藥和偽造處方，助長了鴉片類藥物氾濫；德州一家連鎖藥店和兩人被控使用偽造處方，開出100多萬粒止痛藥，然後賣給毒販。

衛生部長艾扎表示，涉嫌處方藥詐欺的醫務人員貪婪，他們的行為卑鄙。

在司法部查獲的健保詐欺中，還包括開不必要的處方藥和做不必要的治療，要求Medicare、醫療補助計畫(Medicaid)和Tricare等政府健保計畫及私營保險公司報銷。