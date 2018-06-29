美熱浪襲中部 向東岸延伸 多地氣溫華氏破百

2018-06-29 12:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合28日電



一條高氣壓帶在中部大部分地區的上空形成，從阿拉巴馬到內布拉斯加州廣大地區的氣溫將升至華氏100度，許多地區已發布熱浪警告，堪薩斯市、芝加哥和明尼亞波利斯等都會地區發布超熱警報。熱浪29日將向東岸延伸。

堪薩斯市28日下午的氣溫是華氏110度，科羅拉多、內布拉斯加和懷俄明州的部分地區突破100度，可能創下最熱記錄。

熱浪29日將向東延伸，愛阿華、伊利諾和密蘇里州的高溫將達110度，部分地區甚至是115度。東北部地區的氣溫將逼近90度，包括紐約市在內的部分東北部地區將迎來今年的第一次熾熱天氣。

高溫預計將在東北部地區徘徊數日，氣溫可接近100度，部分地區的熾熱指數可超過百度，紐約市30日的氣溫最高為92度，奧伯尼和華府的氣溫將逼近百度。在東北部地區持續數日的90度高溫天氣被稱為熱浪，今年紐約市最熱的一天是5月3日的92度。

加州湖郡的野火面積達1萬3700英畝，30%的火勢已得到控制，部分地區取消了人員疏散令。科羅拉多州的野火面積1200英畝，Costilla郡部分地區已開始疏散。新墨西哥州Sardinas峽谷的野火主要是在鄉村地區肆虐，但濃煙已影響到新墨州許多地方。

西部大部分地區28日處於高溫天氣，從南加州的沙漠地帶到科羅拉多和新墨西哥州的氣溫可能達百度，未來數日，加州部分內陸地區的氣溫將繼續升高，預計29日至7月1日突破百度。

未來數日的高溫、強風和低濕度天氣，預計將給從北加州到科羅拉多州的西部地區帶來新一輪野火。