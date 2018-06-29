探視移民兒童 美國第一夫人再訪美墨邊界

2018-06-29 09:07 中央社 亞利桑那州土桑28日綜合外電報導



美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）今天二度赴美墨邊境探視無證移民兒童。華府正頻於遏止邊境危機，她21日突訪邊境，卻因身上印有爭議字句的外套失焦。

梅蘭妮亞在亞利桑那州土桑的海關與邊境保護設施告訴邊境及移民官員：「感謝你們所有人付出的努力。」

第一夫人說：「我了解你們的日常工作是多麼困難及危險。」

「我來到這裡，盡我所能地提供各位協助與支持。」

48歲的梅蘭妮亞也是來自斯洛維尼亞的移民，曾任模特兒的她，如今已是育有一子的人母。她今天打出安全牌，穿著白色褲子及黑色上衣。

她除了訪問海關與邊境保護設施外，還與海關與邊境保護局（Customs and Border Patrol）、移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）、司法部法警局（US Marshals Service）官員及當地牧場業者舉行圓桌會談，討論邊境現況。

在外界施壓下，美國總統川普上週逆轉拆散移民家庭政策。但根據上週公布的官方數據，約有2000名兒童仍與父母分離。