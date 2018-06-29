白宮幕僚長傳將換人 川普物色接替人選

2018-06-29 05:18 中央社 紐約28日專電



華爾街日報今天引述知情人士說法報導，任職不滿一年的美國白宮幕僚長凱利（John Kelly）未來幾週可能卸任，總統川普正在和幕僚商量合適的接替人選。

知情人士指出，副總統彭斯（Mike Pence）幕僚長艾耶斯（Nick Ayers），及現任白宮管理及預算局（OMB）局長與美國消費者金融保護局（CFPB）代理局長的穆瓦尼（Mick Mulvaney），是接替凱利的兩大熱門人選。

凱利曾向同事表示，7月31日任職白宮幕僚長滿一年後無意續任。

接近白宮的人士表示，凱利最快本週就可能卸任，但也可能等到川普7月中歐洲行結束後離職。川普此行將出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，並會見英國與俄羅斯領袖。

白宮婉拒對凱利可能卸任一事發表意見。

知情人士說，凱利的卸任計畫尚未敲定。回顧過去，隨著川普徵詢對團隊表現的意見，曾有川普幕僚失寵，但仍保住職位且當得比預期還久的情況。

凱利是退役美軍陸戰隊上將，先是擔任川普的國土安全部長，後來轉到白宮西廂服務，接替蒲博思（Reince Priebus）擔任幕僚長。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）4月底引述8名離職和現任白宮官員說法報導，凱利不只一次稱川普「白癡」。

凱利隨後否認他曾公開稱川普白癡，指上述報導「胡說八道」。

川普就任總統以來，政府人事如走馬燈般異動頻繁。白宮上週宣布，籌備川普與北韓領導人金正恩峰會發揮關鍵作用的白宮副幕僚長哈金（Joe Hagin）已提出辭呈，7月6日離職後，將返回私人企業任職。