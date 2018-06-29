富士康美廠動土 郭台銘讚川普最棒領袖之一

2018-06-29 05:17 中央社 威州拉辛郡27日專電



美國總統川普今天與鴻海董事長大展好交情，川普不但為富士康在美設廠的動土典禮親手動鏟，還大讚郭台銘「了不起」，郭台銘則回讚川普是世界最棒領袖之一。

川普今天帶著財政部長梅努欽、商務部長羅斯及勞工部長阿科斯達三名內閣部長力挺郭台銘，給足富士康在美設廠的動土典禮面子，而州長沃克及聯邦眾院議長萊恩也參加儀式。川普多次大讚郭台銘是他「好朋友」、「了不起的人」，也不忘吹捧自己，表示郭台銘是因為他才在美國有這麼大筆的投資。

郭台銘以英文致詞時也投桃報李指出，他在世界很多國家都有投資，川普是他看過少數有耐心、願關注及支持商業界的領袖，是「最棒的（領導人）之一」。

他也再次說，如果不是川普，他不會選擇到威斯康辛州來投資，而過去多次和川普見面，川普總是提到的話題就是「就業、就業、就業」。

他也提到自己與美國的緣分說，44年前他到美國，就是到中西部，當時他只是個年輕的生意人，得到的第一張訂單來自芝加哥，他沒忘自己從哪開始，如今選擇美國投資，也是回到開始的地方，實現自己的夢想。

郭台銘的妻子曾馨瑩今天也帶著兩人的三個孩子現身，而郭台銘形容，威斯康辛州民眾就是他的新家人，富士康到美國不是只設面板廠而已，還包括許多智慧科技應用，從高科技製造、醫療到教育與娛樂，他要打造的威谷（Wisconn Valley）科技園區是尖端的「8K+5G」生態系統智慧城市，並為當地帶來四高就業，即「高科技、高薪、高潛力及高價值」。

川普除大讚郭台銘是「了不起的人」、「我的好友」，還再次指出，是因為他當了美國總統，郭台銘才很快決定落腳威斯康辛州投資。他說，像富士康這樣的大型投資只是開始，美國的就業會持續成長，他更誇下豪語指出，美國的經濟成長率有望超越5%，「也許到我第二任就會發生」。

這場活動彷彿是川普的造勢活動般，川普還說，接下來，美國不只要將「更偉大」，他還要「維持美國偉大」（keep America Great）。