鴻海威州新廠動土 川普誇耀美國第一政策

2018-06-29 04:18 中央社 威斯康辛州蒙特普萊森村28日綜合外電報導



美國總統川普今天參加台灣鴻海集團旗下富士康公司在威斯康辛州設立面板廠的動土儀式，他大讚自己「美國第一」經濟政策對這項重大投資設廠計畫居功甚偉。

法新社報導，川普致詞表示：「我們剛舉行動土儀式，這座新廠將提供威斯康辛州超過1萬3000位勞工工作機會。」

他又說：「這只是開始。這是世界上最大的工廠之一。」

川普表示，他提出降稅和減少法規束縛的政策，已使得美國經濟更能吸引企業投資。