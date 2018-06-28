經濟解析／仗著三後盾 川普打貿易戰有恃無恐

2018-06-28 23:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



評論家指出，美國總統川普目前有充分的政治與經濟空間可運用，因此打起貿易戰顯得有恃無恐，預料貿易衝突短期內還會節節升高，成為影響今、明兩年全球經濟成長的最大風險之一。

美國智庫「大西洋理事會」全球商業與經濟計畫主任烏斯特維德（Bart Oosterveld）撰文表示，全球市場近來忙著消化貿易相關新聞，例如川普政府可能對有意在美國做生意的中國企業施加投資限制、哈維機車（Harley-Davidson）為迴避歐盟報復性關稅擬將部分生產移往海外等等。加徵關稅引來報復性關稅，長此以往只會產生輸家，從經濟角度來看，沒有任一方能真正「打贏」貿易戰。

烏斯特維德預料，當前劍拔弩張的貿易關係可能一直持續到秋季，因為下列三大因素給予川普政府充分的政治與經濟運作空間：

1. 美國經濟強健。川普政府繼承了一個強健得甚至有過熱風險的經濟，而任何因報復性關稅而流失的工作反而能紓解美國勞動市場緊繃的壓力。

川普去年上任時，美國經濟已經來到或接近充分就業狀態，上任至今就業市場仍以每月新增近20萬個工作的速度持續擴張。美國經濟面臨過熱和通膨的風險。因此，因關稅戰招致的工作流失，加上美國聯準會（Fed）逐步升息，反而能抵銷一些壓力。

2. 國內政治衝擊有限。祭出關稅與招致他國反制，對川普政府的國內政治影響有限。不論是歐盟、中國或者加拿大對美國產品實施的報復性關稅，矛頭都對準川普的大票倉，也就是在2016年總統大選中投票支持川普的州。然而，這些關稅是逐步落實，相關產品的價格調整需要一段時間，而且，因報復性關稅而失業的人數，應該不足以顯著影響共和黨候選人在11月期中選舉的展望。

川普倒可能利用別國的反制措施當藉口，進一步合理化貿易保護主義政策，而且享有基本盤選民的高度支持。紐約時報報導，蓋洛普（Gallup）最近的民調顯示，共和黨選民對川普的支持度已提高到90%。