魚水互幫 川普攜手郭台銘共榮互利

2018-06-28 23:24 中央社 威州拉辛郡特稿



鴻海董事長郭台銘將再度與美國總統川普同台，郭台銘在美國設8K面板廠獲得鉅額獎勵，川普則有這筆經濟政績奮戰期中選舉，兩人魚幫水、水幫魚，各有政治與經濟斬獲。

一年內，富士康從宣布投資美國到工廠動工，這效率不可謂慢，且出現在老牌民主國家美國，如果不是凡事講求速效的川普，可能難以實現。

對川普來說，就算鴻海8K面板廠離真正完工、生產線運轉仍須時間，但到今年底期中選舉前，富士康落實投資美國，創造優薪就業，復興美國製造業，這些都是他選舉以來一說再說的「讓美國再度偉大」願景，靠富士康的投資案，正一一兌現。

尤其在威斯康辛州的重要企業哈雷機車宣布搬遷部分生產線到海外後，川普一向自豪的「減稅留住企業投資」成了嘲諷，更遭對手民主黨嚴格檢驗，而郭台銘趕在7月前為工廠動土施工，為川普的經濟政策，保住顏面。

郭台銘為什麼要做面子給川普？

「華爾街日報」報導，富士康是實實在在獲得可能高達40億美元投資優惠的裡子，以100億美元投資換來近半的相關獎勵與優惠，郭台銘早就多次肯定川普招商引資的做法，而這也正是他口中曾說「政治必須要替經濟服務」的最好事例。

在重要市場設廠，除看重實益，也有連帶政治效應。

川普高舉「買美國貨、雇美國人」，郭台銘美國設廠生產的8K液晶面板就成了美國貨，預計將創造1萬3000個、年薪達5萬4000美元的就業機會，這完全符合川普的標題式口號。

更重要的是，在美中貿易關係緊張之際，在中國也有龐大投資的郭台銘分散投資，還有有助於降低美中貿易逆差的效果，富士康發展布局，也恰巧有政治戰略，讓郭台銘在美、中兩方都能繼續吃香。

雖說「政治為經濟服務」，但「經濟也離不開政治」，除了川普，威斯康辛州今年也將改選州長，現任州長沃克（Scott Walker）因富士康投資案在創造就業上留下政績，地方民調顯示，尋求三度連任州長的他不但黨內無人匹敵，也穩定領先民主黨多位可能對手。

當標榜「市場就是我的祖國」的郭台銘，遇上商人出身的川普，相似背景與性格一拍即合，郭台銘的投資，為川普在美國的政治市場投注連任資本，川普傾全力吸引富士康設廠，提供招商優惠之高，連美國學者都驚訝，雙方魚幫水、水幫魚，互為對方最堅定的支持力量，關鍵在於各自的核心利益，對方都給得起。

然而，哈雷機車同樣為「市場就是我的祖國」這一圭臬，選擇搬遷部分生產線到海外，卻得罪川普，「政治必須要替經濟服務」外，政治也可以是干預自由市場經濟的最大力量，相信在美、中兩強都有投資的郭台銘，一定有所會心。