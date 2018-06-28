親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足／日本0：1輸波蘭 但靠少塞內加爾2張黃牌闖進16強

抗議移民政策 美國女性團體發起公民不服從

2018-06-28 23:10中央社 華盛頓28日綜合外電報導

為抗議美國總統川普移民政策，本週末全美各地將發起抗議行動。美國女性運動團體「女性大遊行」先行響應，他們計畫今天在華府發動「大規模公民不合作」行動。

「女性大遊行」（Women's March）在川普去年1月12日宣誓就職後展開運動，隨後拓展至其他國家。「女性大遊行」號召女性冒著被逮捕的風險，加入今天的抗議行動。

「女性大遊行」在推特寫道：「我們號召所有女性，6月28日週四加入我們在華盛頓特區的大規模公民不合作行動，要求這個政府停止將未列管的移民視為罪犯，以及將孩童和父母拆散。」

「女性大遊行」在另一則推文寫道，他們27日已在華府進行抗議行動演練，「現場有數百位女性，人數還會增加。#女性不服從（#WomenDisobey）」。

「女性大遊行」並未說明，他們計畫採取何種可能遭到逮捕的行動。

由於川普政府5月開始試圖起訴所有非法越過國界的成年人，掀起一波反川普行動，包括「女性大遊行」這起示威運動。

30日在華盛頓特區和全美其他城市將有更大規模抗議活動，活動標語是「#家人應該在一起」（#FamiliesBelongTogether）。

批評川普的人士說，川普雖簽署行政命令，允許孩童和他們遭拘留的移民父母團聚，但這麼做仍不夠。

「女性大遊行」的領導人之一沙索爾（LindaSarsour）表示：「我們主張讓家人團聚，停止拆散家庭，而不是主張家人關在一起。孩童收容所不對，但孩童和成年人一同的收容所同樣不對。」

川普移民華盛頓
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

鴻海威州投資風光動土 5大亮點搶先看

2018-06-28 20:45

忍者龜計畫？ 美軍砸170億訓練地下作戰

2018-06-28 18:26

半裸男攀路標 暫封美110號公路

2018-06-28 16:00

舊金山遊客區三輪車被撞5人傷 肇事車逃逸

2018-06-28 14:55

霍楚、詹樂霞現身凱辛納民主黨俱樂部例會

2018-06-28 14:55

競選曼哈頓民事法官 李昌永拜會世報 倡設晚間法庭

2018-06-28 14:54

支持小費抵薪者：公平工資才能提高待遇

2018-06-28 14:53

短評：民主黨機器被拆毀 中間派的終結？

2018-06-28 14:49

小費抵薪 華人餐飲業反對 憂心收入大減

2018-06-28 14:49

共和黨保守派倒戈 移民改革折衷案 眾院未過關

2018-06-28 14:46

助骨肉分離移民家庭 6歲童擺攤賣水募款1.3萬

2018-06-28 14:40

抗議川普拆散親子 90歲羅伯．甘迺迪遺孀絕食

2018-06-28 14:39

聯邦法官裁定 30天內須讓拆散的親子團聚

2018-06-28 14:38

紐時分析：危機即轉機 工會力量未必變弱

2018-06-28 14:37

初選2特例 紐約新女性擊垮領袖老將 反川獨行俠羅穆尼勝出

2018-06-28 14:36

學者預測：有錢才有權 教師工會將被削弱

2018-06-28 14:36

參院86比5通過能源部、退伍軍人部預算

2018-06-28 14:34

州長任命朱金懷 洛縣高等法院法官

2018-06-28 14:33

廢除SAT呼聲高 亞裔生恐失優勢

2018-06-28 14:33

【11月公投】廢除汽油稅 亞裔兩派針鋒相對

2018-06-28 14:32

大法官甘迺迪宣布退休 川普掌最高法院人事契機

2018-06-28 14:28

攻擊美使館 利比亞民兵領袖哈特拉判22年

2018-06-28 14:27

大法官將退休/30年來 甘迺迪常是那張關鍵票

2018-06-28 14:27

新大法官任命/民主黨須拚參院過半 才能擋下保守派

2018-06-28 14:25

新大法官任命／共和黨欲速決 民主黨想拖延 參院將有惡戰

2018-06-28 14:24

華郵：新大法官之爭 共和黨未必有利

2018-06-28 14:23

衝撞群眾致死 白人主義者仇恨罪起訴

2018-06-28 14:21

芝加哥警誤殺19歲非裔青年 判賠105萬

2018-06-28 14:19

從背後槍殺黑人少年 賓州白人警被控罪

2018-06-28 14:18

增設測速監控遭否決 崔馬克抗議　

2018-06-28 14:16

《優秀華生系列報導》華裔姐妹花 攜手當學霸

2018-06-28 14:14

「早教計畫」教師 爭取和公校同等福利薪水

2018-06-28 14:13

廢除SHSAT 陳倩雯：應傾聽社區真實聲音

2018-06-28 14:12

最高法院判決 弱化新州工會

2018-06-28 14:12

新州公校教師薪資 全美第5

2018-06-28 14:11

挑戰梅南德茲 高金華社拜票

2018-06-28 14:09

助女性參選籌款 新PAC成立

2018-06-28 14:08

賓州交通廳被爆 出售個資恐侵權

2018-06-28 14:08

最佳兒童醫院 大華府兩醫院進前十

2018-06-28 14:07
看更多

熱門文章

一樁20年的懸案 因她看到好友亡靈而抓出兇手

2018-06-28 14:21

砍男友女醫科生因「前途無量」被輕判 2年後改名爽住豪宅

2018-06-28 16:59

亞太最佳大學排名 台灣31校上榜

2018-06-28 09:25

太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

2018-06-28 10:00

確定是不同人？ 南韓小姐選美遭酸：醫美整形大展

2018-06-28 14:52

德爆離奇連續死亡案！他對同事下毒 疑18年殺21人

2018-06-28 03:21

限制陸企投資 川普態度軟化

2018-06-28 00:15

超額分配物資觸怒金正恩 北韓軍官遭處死

2018-06-28 13:43

專利大戰落幕 蘋果三星達和解

2018-06-28 06:32

德軍艦飛彈未射就爆炸 甲板一團火球

2018-06-28 14:54

陸人世足場外髒話羞辱日女球迷 遭批沒球踢卻愛搶戲

2018-06-28 10:28

美國喊孤立伊朗 國際油價大漲

2018-06-28 00:24

找業餘美術師修復文物 中世紀畫像被拉皮成「粉紅少年」

2018-06-28 10:38

移民改革法案 美眾院闖關失敗

2018-06-28 05:50

鴻海威州投資風光動土 5大亮點搶先看

2018-06-28 20:45

經濟解析／人民幣貶貶不休 恐對全球金融市場發動逆襲

2018-06-28 18:58

美對中投資科技業立場難判 美股由紅翻黑

2018-06-28 07:42

執行長緋聞爆完 英特爾再傳流失蘋果訂單

2018-06-28 13:05

中立大法官退休 川普有望形塑最高法院

2018-06-28 05:53

貿易戰憂心重燃 美股跌

2018-06-28 05:54

影／6歲學畫、8歲出師 奈國繪畫神童要向大師看齊

2018-06-28 18:19

川普出席富士康威州廠動土典禮 民團將抗議

2018-06-28 12:00

這裡的警察沒有槍 市長發放彈弓和石頭

2018-06-28 10:06

太聰明太成功？蒙古首都女性難在29歲前找到適配對象

2018-06-28 12:27

忍者龜計畫？ 美軍砸170億訓練地下作戰

2018-06-28 18:26

泰國洞穴失蹤13人仍未尋獲 總理將親訪現場

2018-06-28 22:35

傳美尋求和中談台灣標示爭議 美航空業觀望

2018-06-28 21:09

影／《貼背戰》翻版！美女子千里飛英抓友當鬼

2018-06-28 16:22

迎富士康 威州當地兩樣情

2018-06-28 11:42

台股ADR全倒 台積電跌2.6% 日月光重挫2.8%

2018-06-28 07:47

對陸資限制讓步？川普球丟國會

2018-06-28 13:56

被耍了？北韓升級寧邊核設施 專家：等平壤指令才去核

2018-06-28 13:46

美俄宣布 川普和普亭16日舉行赫爾辛基峰會

2018-06-28 20:30

梅克爾政治危機靠齊普拉斯解？希臘願接受遺返難民

2018-06-28 12:09

日本大阪強震 凸顯看不見的受災者

2018-06-28 12:20

伊爾艾朗專欄／保護主義攪亂市場

2018-06-28 00:29

航空業改台灣名稱爭議 中國拒美談判要求

2018-06-28 17:55

經濟解析／人民幣貶值引爆疑慮 貿易戰恐成匯率戰？

2018-06-28 19:07

LINE年會重視海外市場 台灣總座首度上台

2018-06-28 15:01

迪士尼收購21世紀福斯 通過反壟斷審查

2018-06-28 08:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top