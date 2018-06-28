抗議移民政策 美國女性團體發起公民不服從

2018-06-28 23:10 中央社 華盛頓28日綜合外電報導



為抗議美國總統川普的移民政策，本週末全美各地將發起抗議行動。美國女性運動團體「女性大遊行」先行響應，他們計畫今天在華府發動「大規模公民不合作」行動。

「女性大遊行」（Women's March）在川普去年1月12日宣誓就職後展開運動，隨後拓展至其他國家。「女性大遊行」號召女性冒著被逮捕的風險，加入今天的抗議行動。

「女性大遊行」在推特寫道：「我們號召所有女性，6月28日週四加入我們在華盛頓特區的大規模公民不合作行動，要求這個政府停止將未列管的移民視為罪犯，以及將孩童和父母拆散。」

「女性大遊行」在另一則推文寫道，他們27日已在華府進行抗議行動演練，「現場有數百位女性，人數還會增加。#女性不服從（#WomenDisobey）」。

「女性大遊行」並未說明，他們計畫採取何種可能遭到逮捕的行動。

由於川普政府5月開始試圖起訴所有非法越過國界的成年人，掀起一波反川普行動，包括「女性大遊行」這起示威運動。

30日在華盛頓特區和全美其他城市將有更大規模抗議活動，活動標語是「#家人應該在一起」（#FamiliesBelongTogether）。

批評川普的人士說，川普雖簽署行政命令，允許孩童和他們遭拘留的移民父母團聚，但這麼做仍不夠。

「女性大遊行」的領導人之一沙索爾（LindaSarsour）表示：「我們主張讓家人團聚，停止拆散家庭，而不是主張家人關在一起。孩童收容所不對，但孩童和成年人一同的收容所同樣不對。」