親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

醫科生砍男友因「前途無量」被輕判 2年後改名爽住豪宅

巨陞董座兒：才剛買Apple TV送媽媽 怎知父母墜崖死亡

忍者龜計畫？ 美軍砸170億訓練地下作戰

2018-06-28 18:26聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

除了傳統的陸海空三維空間外，地下戰場近來成為了新的作戰空間，而美國國防部為了因應這項新形態挑戰，砸下逾5億美元訓練士兵在地下坑道作戰。由於美國知名漫畫人物「忍者龜」就是在紐約下水道出沒，對抗惡霸和外星入侵者，美軍這套加強地下作戰的計畫被戲稱為「忍者龜計畫」。

美國近來雖然和北韓和解，美國總統川普也打算下月和俄國總統普亭進行高峰會改善雙邊關係，但美國國防部仍將北韓和俄國視為假想敵。為了因應北韓軍可能從地下坑道滲透南韓，或者俄軍可能入侵波羅的海三小國城市，在都會區下水道、地鐵坑道這類地方作戰，成了美軍必須加強訓練的課目。

英國泰晤士報報導，北韓或俄羅斯的威脅，讓美國陸軍領導階層重新評估特種戰爭的裝備與訓練需求，他們認為要在坑道與地道有效地執行任務，士兵必須能在完全黑暗的環境中作戰，而在此環境下，一般通訊設備往往無能為力，空氣品質也不佳，且缺乏對敵人火力的掩護，和野戰場相當不同，需要特別的裝備和訓練。

美國陸軍透過一項耗資5.72億美元（約台幣170億元）的計畫，在去年底加緊努力提高地下作戰能力，對31個現役戰鬥旅中的26個進行了訓練，並提供在人口密集城市進行大規模地下作戰的裝備。

美國陸軍與陸戰隊已更新作戰訓練指導原則，反映他們認為愈來愈多衝突將發生在城市，例如首爾或是鄰近俄國西北邊界的波羅的海各國首都。

在接受軍事網站Military.com訪問時，喬治亞州本寧堡步兵學校校長亨德里克上校指出，陸軍訓練原本不太重視地下作戰，但都會區可能充斥下水道及地鐵系統這類地下網路，部隊很可能在這些地方遭遇敵人。

去年11月，美國陸軍在審視自身訓練方法後，出版了一本「供立即執行」的地下作戰訓練手冊。

美軍過去多半將奪取地下軍事設施的任務分配給菁英特種部隊，如美國陸軍的三角洲部隊或是海軍的海豹部隊。但本世紀美軍在伊拉克與阿富汗作戰，發現正規軍面臨的戰場型態出現變化，城市戰及地道戰愈來愈多。此外，伊斯蘭國（IS）在伊拉克及敘利亞攻下許多城鎮後，挖掘了許多地道做為防禦措施，也讓協助伊拉克政府軍對抗IS的美軍面臨更多地道作戰需求。

而在全球現存約1萬個大規模地下軍事設施中，北韓就擁有將近一半。根據新出版的美軍訓練手冊，北韓領導人金正恩透過邊境下方的深層地道網，有能力每小時讓3萬兵力入侵南韓，據說金正恩還擁有地下核彈設施和「建在花崗岩山內的團級空軍基地」。

到目前為止，美國已對駐紮南韓、夏威夷、阿拉斯加等接近朝鮮半島的部隊加強進行坑道作戰訓練，今年則預計把訓練規模進一步擴大。

北韓在南韓地底挖有大量地道，圖為南韓軍人巡視一處地道。美聯社
北韓在南韓地底挖有大量地道，圖為南韓軍人巡視一處地道。美聯社
分享
除積極訓練士兵外，美軍也在加強地下作戰所需的特殊裝備。美聯社
除積極訓練士兵外，美軍也在加強地下作戰所需的特殊裝備。美聯社
分享
首爾當局迄今已發現4條由北韓通往南韓的地道。圖取自維基百科
首爾當局迄今已發現4條由北韓通往南韓的地道。圖取自維基百科
分享
地道中的黑暗環境，讓士兵面臨無法預知的危險。圖取自Military.com
地道中的黑暗環境，讓士兵面臨無法預知的危險。圖取自Military.com
分享
圖為一台在地道黑暗環境掃雷的機器人。美聯社
圖為一台在地道黑暗環境掃雷的機器人。美聯社
分享
美軍進行地道作戰訓練。圖取自Military.com
美軍進行地道作戰訓練。圖取自Military.com
分享
美軍正加緊地道作戰訓練來，因應未來可能的作戰需求。美聯社
美軍正加緊地道作戰訓練來，因應未來可能的作戰需求。美聯社
分享
美國國防部五角大廈。美聯社
美國國防部五角大廈。美聯社
分享

美軍北韓陸軍
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

半裸男攀路標 暫封美110號公路

2018-06-28 16:00

舊金山遊客區三輪車被撞5人傷 肇事車逃逸

2018-06-28 14:55

霍楚、詹樂霞現身凱辛納民主黨俱樂部例會

2018-06-28 14:55

競選曼哈頓民事法官 李昌永拜會世報 倡設晚間法庭

2018-06-28 14:54

支持小費抵薪者：公平工資才能提高待遇

2018-06-28 14:53

短評：民主黨機器被拆毀 中間派的終結？

2018-06-28 14:49

小費抵薪 華人餐飲業反對 憂心收入大減

2018-06-28 14:49

共和黨保守派倒戈 移民改革折衷案 眾院未過關

2018-06-28 14:46

助骨肉分離移民家庭 6歲童擺攤賣水募款1.3萬

2018-06-28 14:40

抗議川普拆散親子 90歲羅伯．甘迺迪遺孀絕食

2018-06-28 14:39

聯邦法官裁定 30天內須讓拆散的親子團聚

2018-06-28 14:38

紐時分析：危機即轉機 工會力量未必變弱

2018-06-28 14:37

初選2特例 紐約新女性擊垮領袖老將 反川獨行俠羅穆尼勝出

2018-06-28 14:36

學者預測：有錢才有權 教師工會將被削弱

2018-06-28 14:36

參院86比5通過能源部、退伍軍人部預算

2018-06-28 14:34

州長任命朱金懷 洛縣高等法院法官

2018-06-28 14:33

廢除SAT呼聲高 亞裔生恐失優勢

2018-06-28 14:33

【11月公投】廢除汽油稅 亞裔兩派針鋒相對

2018-06-28 14:32

大法官甘迺迪宣布退休 川普掌最高法院人事契機

2018-06-28 14:28

攻擊美使館 利比亞民兵領袖哈特拉判22年

2018-06-28 14:27

大法官將退休/30年來 甘迺迪常是那張關鍵票

2018-06-28 14:27

新大法官任命/民主黨須拚參院過半 才能擋下保守派

2018-06-28 14:25

新大法官任命／共和黨欲速決 民主黨想拖延 參院將有惡戰

2018-06-28 14:24

華郵：新大法官之爭 共和黨未必有利

2018-06-28 14:23

衝撞群眾致死 白人主義者仇恨罪起訴

2018-06-28 14:21

芝加哥警誤殺19歲非裔青年 判賠105萬

2018-06-28 14:19

從背後槍殺黑人少年 賓州白人警被控罪

2018-06-28 14:18

增設測速監控遭否決 崔馬克抗議　

2018-06-28 14:16

《優秀華生系列報導》華裔姐妹花 攜手當學霸

2018-06-28 14:14

「早教計畫」教師 爭取和公校同等福利薪水

2018-06-28 14:13

廢除SHSAT 陳倩雯：應傾聽社區真實聲音

2018-06-28 14:12

最高法院判決 弱化新州工會

2018-06-28 14:12

新州公校教師薪資 全美第5

2018-06-28 14:11

挑戰梅南德茲 高金華社拜票

2018-06-28 14:09

助女性參選籌款 新PAC成立

2018-06-28 14:08

賓州交通廳被爆 出售個資恐侵權

2018-06-28 14:08

最佳兒童醫院 大華府兩醫院進前十

2018-06-28 14:07

相差不到500票！民主黨蒙郡郡長初選 前兩名勝負難分

2018-06-28 14:06

影／三龍捲風襲伊州 房塌樹倒郵局關門

2018-06-28 14:05
看更多

熱門文章

一樁20年的懸案 因她看到好友亡靈而抓出兇手

2018-06-28 14:21

熱心女會計幫忙操作升降梯 慘遭機器砸中身首異處

2018-06-27 19:50

亞太最佳大學排名 台灣31校上榜

2018-06-28 09:25

太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

2018-06-28 10:00

德爆離奇連續死亡案！他對同事下毒 疑18年殺21人

2018-06-28 03:21

砍男友女醫科生因「前途無量」被輕判 2年後改名爽住豪宅

2018-06-28 16:59

限制陸企投資 川普態度軟化

2018-06-28 00:15

股市翻紅 川普軟化對中資設限論調

2018-06-27 20:58

專利大戰落幕 蘋果三星達和解

2018-06-28 06:32

確定是不同人？ 南韓小姐選美遭酸：醫美整形大展

2018-06-28 14:52

陸人世足場外髒話羞辱日女球迷 遭批沒球踢卻愛搶戲

2018-06-28 10:28

超額分配物資觸怒金正恩 北韓軍官遭處死

2018-06-28 13:43

德軍艦飛彈未射就爆炸 甲板一團火球

2018-06-28 14:54

美國喊孤立伊朗 國際油價大漲

2018-06-28 00:24

找業餘美術師修復文物 中世紀畫像被拉皮成「粉紅少年」

2018-06-28 10:38

移民改革法案 美眾院闖關失敗

2018-06-28 05:50

航空公司被迫更改台灣名 日本議員聯名要政府處理

2018-06-27 20:06

克魯曼評貿易戰：關稅增4成、全球貿易劇減致世界更窮

2018-06-27 23:15

中立大法官退休 川普有望形塑最高法院

2018-06-28 05:53

美對中投資科技業立場難判 美股由紅翻黑

2018-06-28 07:42

影／機車族夏天救星！印度公司推出安全帽外掛冷氣

2018-06-27 17:42

打人的喊救人！ 美貿易代表痛批歐盟搞報復

2018-06-27 23:55

執行長緋聞爆完 英特爾再傳流失蘋果訂單

2018-06-28 13:05

泰北13人岩洞失蹤逾4天 高僧誦經祈福

2018-06-27 21:42

貿易戰憂心重燃 美股跌

2018-06-28 05:54

蘋果共同創辦人沃茲尼克：區塊鏈恐成泡沫

2018-06-27 22:51

這裡的警察沒有槍 市長發放彈弓和石頭

2018-06-28 10:06

太聰明太成功？蒙古首都女性難在29歲前找到適配對象

2018-06-28 12:27

道瓊指數早盤漲逾210點 貿易緊張減緩+能源股勁揚

2018-06-27 22:19

隼鳥2號任務領軍人：站在未曾踏足太空探測的入口

2018-06-27 23:12

川普出席富士康威州廠動土典禮 民團將抗議

2018-06-28 12:00

「雙普會」確定舉行！ 美俄28日將聯合宣布時間地點

2018-06-27 23:32

紐約市初選 民主黨菜鳥扳倒老將

2018-06-28 00:10

台股ADR全倒 台積電跌2.6% 日月光重挫2.8%

2018-06-28 07:47

民主黨紐約市初選爆冷／28歲政治黑馬 仍在還學貸

2018-06-28 00:13

杜特蒂抨擊上帝 市長女兒：別聽他亂蓋

2018-06-27 19:43

迎富士康 威州當地兩樣情

2018-06-28 11:42

梅克爾政治危機靠齊普拉斯解？希臘願接受遺返難民

2018-06-28 12:09

美國投資限制舉措 川普促國會盡快立法

2018-06-27 20:42

日本大阪強震 凸顯看不見的受災者

2018-06-28 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top