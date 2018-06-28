忍者龜計畫？ 美軍砸170億訓練地下作戰

2018-06-28 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



除了傳統的陸海空三維空間外，地下戰場近來成為了新的作戰空間，而美國國防部為了因應這項新形態挑戰，砸下逾5億美元訓練士兵在地下坑道作戰。由於美國知名漫畫人物「忍者龜」就是在紐約下水道出沒，對抗惡霸和外星入侵者，美軍這套加強地下作戰的計畫被戲稱為「忍者龜計畫」。

美國近來雖然和北韓和解，美國總統川普也打算下月和俄國總統普亭進行高峰會改善雙邊關係，但美國國防部仍將北韓和俄國視為假想敵。為了因應北韓軍可能從地下坑道滲透南韓，或者俄軍可能入侵波羅的海三小國城市，在都會區下水道、地鐵坑道這類地方作戰，成了美軍必須加強訓練的課目。

英國泰晤士報報導，北韓或俄羅斯的威脅，讓美國陸軍領導階層重新評估特種戰爭的裝備與訓練需求，他們認為要在坑道與地道有效地執行任務，士兵必須能在完全黑暗的環境中作戰，而在此環境下，一般通訊設備往往無能為力，空氣品質也不佳，且缺乏對敵人火力的掩護，和野戰場相當不同，需要特別的裝備和訓練。

美國陸軍透過一項耗資5.72億美元（約台幣170億元）的計畫，在去年底加緊努力提高地下作戰能力，對31個現役戰鬥旅中的26個進行了訓練，並提供在人口密集城市進行大規模地下作戰的裝備。

美國陸軍與陸戰隊已更新作戰訓練指導原則，反映他們認為愈來愈多衝突將發生在城市，例如首爾或是鄰近俄國西北邊界的波羅的海各國首都。

在接受軍事網站Military.com訪問時，喬治亞州本寧堡步兵學校校長亨德里克上校指出，陸軍訓練原本不太重視地下作戰，但都會區可能充斥下水道及地鐵系統這類地下網路，部隊很可能在這些地方遭遇敵人。

去年11月，美國陸軍在審視自身訓練方法後，出版了一本「供立即執行」的地下作戰訓練手冊。

美軍過去多半將奪取地下軍事設施的任務分配給菁英特種部隊，如美國陸軍的三角洲部隊或是海軍的海豹部隊。但本世紀美軍在伊拉克與阿富汗作戰，發現正規軍面臨的戰場型態出現變化，城市戰及地道戰愈來愈多。此外，伊斯蘭國（IS）在伊拉克及敘利亞攻下許多城鎮後，挖掘了許多地道做為防禦措施，也讓協助伊拉克政府軍對抗IS的美軍面臨更多地道作戰需求。

而在全球現存約1萬個大規模地下軍事設施中，北韓就擁有將近一半。根據新出版的美軍訓練手冊，北韓領導人金正恩透過邊境下方的深層地道網，有能力每小時讓3萬兵力入侵南韓，據說金正恩還擁有地下核彈設施和「建在花崗岩山內的團級空軍基地」。