不滿川普關移民家庭 美警不分黨派聯手抗議

2018-06-28 16:53 中央社 新墨西哥州陶斯27日綜合外電報導



美國總統川普。圖╱路透 分享 facebook

美國共和黨和民主黨籍的警察首長和治安官員今天敦促國會領袖，尋找扣押移民家庭的替代方案，因為扣押移民家庭不僅對孩童構成潛在危險，相關費用也相當龐大。

在共同聲明中，48名執法部門首長籲請國會議員考慮除了監禁以外的其他可能替代方案，例如允許移民家庭住在社區，並要求一家之主在等待出庭或移民聽證期間戴上腳鏈，或接受電話檢查。

今天發聲的警察來自美國不同地區、政治立場也不同，但他們異口同聲對關押移民家庭的作法表達疑慮，尤其是美國執法單位現在正試圖贏得移民社群的信任。

由於川普政府政策要求起訴所有非法進入美國邊境的成人，進而衍生出拆散家庭的作法，總統川普上週頒布行政命令，終止骨肉分離政策。警察首長們今天力挺川普這道命令。

不過零容忍政策依舊存在，且根據這道可能面臨司法挑戰的行政命令，對移民家庭雖改採共同拘押的方式，但移民程序往往可以等上好幾個月甚至好幾年。

休士頓警察局長阿塞維多（Art Acevedo）表示，家庭拘留中心恐讓年輕人激進化，把他們推進街頭幫派或仇恨團體。

兒時從古巴移民美國的阿塞維多說：「我們最不需要去做的，就是讓孩子邊緣化、剝奪他們基本權利。」他說：「你可以在對孩童沒有負面影響下，以最少的花費，顧及安全及監控的層面。」