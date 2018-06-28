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迎富士康 威州當地兩樣情

2018-06-28 11:42中央社 威州拉辛郡27日專電

美國總統川普明天將與鴻海董事長郭台銘同台，參加富士康在美投資8K面板廠的動土儀式...
美國總統川普明天將與鴻海董事長郭台銘同台，參加富士康在美投資8K面板廠的動土儀式，當地服務業樂觀看待可能商機，但也有居民明天將遊行表達反對立場。 中央社
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美國總統川普明天將與鴻海董事長郭台銘同台，參加富士康在美投資8K面板廠的動土儀式，當地服務業樂觀看待可能商機，但也有居民明天將遊行表達反對立場。

今年才剛從威斯康辛州立大學畢業的史泰德曼（Lee Stedman）在一個多月內靠社群網站臉書組織當地約40個團體，發起「地動」（Shake the Ground）活動，訴求「威州人團結」，明天將在富士康新設面板廠所在地拉辛郡蒙特普萊森村（Mount Pleasant）舉辦遊行，預計上百人參加，反對富士康倉促動土。

史泰德曼受訪時指出，他不只是針對富士康這樣的大企業，還有威州政府，地方官員無心認真傾聽民眾對密西根湖生態可能受影響的關切，「他們不代表民意，只為大企業代言」，高舉經濟、繁榮與就業而犧牲環保，這不是他願見到家園面貌可能改變的模樣。

年輕一代在乎環境多過繁榮，史泰德曼甚至指出，他不會想為富士康工作，富士康設廠創造的就業都是合約式、臨時的，更關鍵的是他至今仍無法確知富士康是否透過正確方式進行投資。

他說，地方政府積極為富士康鬆綁法規、徵收土地，對他們關切的環保議題卻無正面回應，這不只是對當地環境的威脅、也是對當地社會及經濟的威脅，而威斯康辛州從未有過如此龐大的投資案，富士康廠區離密西根湖又如此近，應該、也值得進行更細緻且公開透明的聽證會及環評過程，讓民眾放心。

環保與經濟發展如何平衡，世界各國都面對同樣課題，美國也不例外，而就算同一個小鎮，世代差距及職業差異，也反映當地民眾對富士康在當地造鎮般的不同看法。

靠著開Uber維生的喬伊斯聽聞是台灣來的媒體，?侃侃而談對富士康所知的一切，在拉辛郡出生的她年逾50歲，經歷過哈雷機車（Harley-Davidson）為地方帶來榮景到後來轉為蕭條。

她說，富士康是她見證這個人口不到20萬小郡繁榮發展的一次機會，「拉辛郡的經濟需要新動力，富士康是我們重生機會」。

曾在哈雷機車擔任清潔人員的她主動聊起哈雷要遷廠的消息，喬伊斯指出，她不是川普的支持者，但對於川普批評哈雷，符合她的個人經驗。她說，哈雷一向賺錢優先、員工照顧次之，對哈雷出走她並不意外。

而富士康現在進駐，未來難道不會是下一個哈雷？她則說，如果富士康能兌現包括就業機會及薪資上所做保證，會是天大好事；反之，也就是富士康若不兌現承諾，威州納稅人買單的相關投資獎勵與租稅優惠就不存在，她目前仍願相信地方政府和民眾溝通時所說的話。

至於年輕一代對環境的關切，她則指出，年輕人關心環境議題是好事，但沒有經濟，年輕人找不到工作就得出走到鄰近大城，「我們坐擁好山好水，但經濟不繁榮，地方政府就連修馬路的經費都不穩定」。

為富士康蓋面板廠區，當地政府還將興修多條新道路，統計顯示，光是道路興建，威州當地政府將支出的經費可能達一億美元。

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