不給川普面子 移民改革法案遭眾院高票否決

2018-06-28 11:39 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



美國共和黨「妥協版」改革移民法案今天在國會遭遇重大失敗，重挫總統川普（圖）解決邊境危機的努力，而這場危機已導致數千個移民家庭骨肉分離。路透 分享 facebook

美國共和黨「妥協版」改革移民法案今天在國會遭遇重大失敗，重挫總統川普解決邊境危機的努力，而這場危機已導致數千個移民家庭骨肉分離。

「邊境安全暨移民改革法案」（Border Securityand Immigration Reform Act）僅獲121票贊成，有301票反對，除民主黨議員全體投下反對票，數十名共和黨保守派議員也「跑票」，說這項法案在遏止非法移民問題的力道不夠。

這是內部分歧的共和黨眾議員第2度未能在移民改革議題統一陣線，讓今天眾院表決前最後一刻推文力促法案通過的川普，相當難堪。

議員如今更有可能採納一份較為狹隘的措施，以終結川普政府5月初執行「零容忍」政策以來，拆散家庭、起訴所有非法跨越邊境成年人的做法。「零容忍」政策實施對象，包括尋求庇護的民眾。

但狹隘版措施無法解決範圍更廣泛的議題，諸如250億美元邊境築牆費用、保障兒時非法入境美國的「追夢人」，也無法解決闖關失敗「妥協版」改革移民法案中對合法移民的嚴格限制。

且國會議員29日即將回到自己選區，展開為期一星期的7月4日休會期，狹隘版措施時間上是否來得及還是一個大問號。

共和黨籍聯邦參議員藍福特（James Lankford）敦促國會「不要光抱怨」移民問題，而是展開協商，解決邊境安全、骨肉分離、移民法院效率和追夢人計畫等議題。

他推文說：「雖然一份法案失敗，我們必須重回談判桌、繼續嘗試下去。」

川普明白表示，他仍有意拿移民問題當作11月期中選舉主軸，敦促共和黨人支持讓他2016年一舉入主白宮的強硬立場。川普更拉高分貝喊話，將不夠力的邊境連結到幫派犯罪問題上，還把這兩件事都推到民主黨頭上。

川普在眾議院表決前推文說：「眾議院共和黨議員應通過這份強悍但公允的移民法案。」

他推文說：「通過法案將展現出我們要的是強大邊境&安全，民主黨人希望的開放式邊境=犯罪。要贏！」不過川普承認，這份法案無望贏得足夠民主黨議員的支持來通過參院這一關。