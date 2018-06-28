移民改革法案 美眾院闖關失敗

2018-06-28 05:50 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



美國眾議院議長萊恩（Paul D. Ryan）。 美聯社 分享 facebook

美國眾議院今天一如預期，未讓共和黨的「妥協版」移民改革法案過關。共和黨的妥協版本要保障幼年即非法入境美國的「追夢人」。

路透社報導，共和黨「妥協版」法案在眾院僅121票贊成、301票反對未獲通過。這個結果勢必讓眾院在另一移民親子被拆散的問題上，進行辯論。處理移民親子被拆散的法案，可能也會在本週處理，但同樣在國會困難重重。

今天闖關失敗的法案，內容還包括為川普在美墨邊界築牆和其他安全措施預留了250億美元預算。