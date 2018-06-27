零容忍政策拆散移民家庭 美17州告川普

2018-06-27 22:04 中央社 華盛頓/紐約26日綜合外電報導



美國17州今天控告川普政府在美墨邊界拆散移民家庭骨肉，並痛批總統川普上週簽署中止骨肉分離政策的行政命令，不切實際。

麻州、加州、德拉瓦州、愛阿華州、伊利諾州、馬里蘭州、明尼蘇達州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、北卡羅來納州、俄勒岡州、賓州、羅德島州、佛蒙特州、維吉尼亞州和華盛頓州，加上華盛頓特區提告，指控行政當局的政策違憲，部分是由於動機為仇視和希望傷害來自拉丁美洲的移民。

伊利諾州檢察長麥迪甘（Lisa Madigan）在聲明中表示：「新的聯邦行政命令沒有讓被聯邦政府拆散的數以千計家庭團聚，也沒有避免未來的家庭不被拆散。」

上路2個月的「零容忍」政策不僅拆散移民家庭，還尋求起訴所有非法跨越邊境的成人，包括帶孩子的父母在內。

孩子被關在牢籠裡的畫面引發全球撻伐，川普20日打退堂鼓，簽署中止骨肉分離政策的行政命令。不過他沒有解釋在當局評估移民身分的同時，將會如何調整強硬移民政策來維持移民家庭完整及安置他們。

雖然行政當局表示零容忍政策仍然有效，但有官員昨天表示，帶著孩子非法入境的家長暫時不會面臨起訴，因為政府沒有足夠空間收容他們。

近幾週與家長分開的孩子，現在散落在全美各地，有些在寄養家庭，有些在收容機構，通常家長對孩子的下落毫無所悉。