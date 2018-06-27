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迅速完成美墨邊界圍牆 川普將要求國會增加經費

2018-06-27 04:05中央社 華盛頓26日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他將要求國會增加沿美國與墨西哥交界處築牆經費，以迅速完成築牆，並表示共和黨人在11月國會期中選舉前的競選活動，會把邊界安全列為中心議題。

川普在白宮與共和黨國會議員商議移民議題時，向記者做此表示。

眾議院預定明天表決共和黨的折衷法案，這項法案提供美墨邊界圍牆250億美元經費。在美墨邊界築牆一直是川普最優先施政項目，也是他在總統選戰的最主要政見。

折衷法案尋求縮小共和黨內保守派及溫和派在移民政策的分歧，但是能否獲得足夠票數過關，仍不可知。

共和黨川普移民
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