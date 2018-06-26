撂狠話！川普：哈雷若外移產線 被徵稅款將前所未見

2018-06-26 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



在重機製造商哈雷決定把部分產線外移美國後隔天，美國總統川普26日威脅該公司若將產線移往海外，被課徵的稅款規模將前所未見。