親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

她發夢夢到老公亂來 隔日驚見他手機「鹹濕對話」

坐好車叫人民換車？網友灌爆蔡英文、蘇嘉全臉書

撂狠話！川普：哈雷若外移產線 被徵稅款將前所未見

2018-06-26 21:55聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

重機製造商哈雷決定把部分產線外移美國後隔天，美國總統川普26日威脅該公司若將產線移往海外，被課徵的稅款規模將前所未見。

川普推文說：「哈雷機車不應該在另一個國家生產，永遠不該！他們的員工和顧客已對他們非常生氣了。若他們移走，將是結束的開始，他們投降，他們退出！光環將消失。他們將被課徵前所未見的稅款。」

在做出外移部分產線決定後隔天，哈雷遭川普以重稅威脅。 美聯社
在做出外移部分產線決定後隔天，哈雷遭川普以重稅威脅。 美聯社
分享

川普重機
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

哈雷機車部分生產移海外 歐盟：自然後果

2018-06-26 22:32

川普推文批哈雷早想外移 把關稅當藉口

2018-06-26 21:35

金山人語／川普貿易戰 還能走多遠？

2018-06-26 17:56

關稅成本年增1億 哈雷機車被逼要從美國出走

2018-06-26 14:26

川普掀戰保護美工作 卻導致企業裁員

2018-06-26 14:17

美股嚇跌！對陸祭投資限制 美不同調

2018-06-26 14:08

能否與美全面貿易戰 中內部浮現質疑

2018-06-26 13:22

影／哈雷宣布移往海外生產 川普：怎先舉白旗了？

2018-06-26 12:53

美學者：貿易戰無法取得中方讓步 川普還能怎麼做？

2018-06-26 12:50

貿易戰開打 哈雷先舉白旗打臉川普挨批

2018-06-26 11:49

你想像不到美國加徵關稅對象 連這些產品也受影響

2018-06-26 09:19

美半導體股價重挫 新措施有什麼衝擊？

2018-06-26 08:42

貿易戰開打 川普：我在奮戰 哈雷怎會率先舉白旗？

2018-06-26 07:28

白宮顧問納瓦羅稱投資限制只針對中國 非全面

2018-06-26 06:25

中國製造2025…淡化宣傳

2018-06-26 01:29

歐盟反擊 要從WTO下手

2018-06-26 01:29

陸批不符世貿組織精神

2018-06-26 01:29

美中雙強決鬥 進入關鍵兩周

2018-06-26 01:29

川普再出招 擬限制陸投資美科技業

2018-06-26 01:25

反制「中國製造2025」川普擬祭出緊急法

2018-06-25 23:28

貿易戰當頭 陸媒被下令：別提中國製造2025

2018-06-25 22:49

陸鋼閃貿易戰 轉攻東南亞

2018-06-25 01:38
看更多

熱門文章

12歲兒與21歲大姊姊偷生子 母崩潰：想殺了她

2018-06-26 10:13

美航空業拒「中國台灣」改名要求 恐衝擊開放天空協議

2018-06-26 10:49

貿易戰開打 川普：我在奮戰 哈雷怎會率先舉白旗？

2018-06-26 07:28

日本強震後牆內露出不明漢字 他嚇壞網上求救

2018-06-26 12:33

美學者：貿易戰無法取得中方讓步 川普還能怎麼做？

2018-06-26 12:50

川普貿易戰整到自己人 哈雷機車減少美國廠產量

2018-06-26 00:07

偵測不到外星人 人類可能是宇宙唯一智慧物種

2018-06-26 14:33

下野10個月的川普叛臣醞釀革命 各國央行剉咧等

2018-06-26 10:00

華為2倍高薪招聘工程師 日人驚「原來日本很低薪？」

2018-06-26 12:37

作家妻臨終為他徵婚 他1年後撰文感謝亡妻給他自由

2018-06-26 08:31

美半導體股價重挫 新措施有什麼衝擊？

2018-06-26 08:42

你想像不到美國加徵關稅對象 連這些產品也受影響

2018-06-26 09:19

星馬打水戰 供水99年馬國喊加價 星國：須按協議行事

2018-06-26 10:31

川普再出招 擬限制陸投資美科技業

2018-06-26 01:25

反制「中國製造2025」川普擬祭出緊急法

2018-06-25 23:28

台北生活費比巴黎貴！Mercer公布全球排行香港最貴

2018-06-26 15:07

川普打算發動科技冷戰 重傷灣區這些公司

2018-06-26 17:32

豐田員工薪水竟比社長高2倍 只因他是「外國人」

2018-06-26 16:47

貿易戰開打 哈雷先舉白旗打臉川普挨批

2018-06-26 11:49

貿易衝突升高 標普、那指創逾2個月最大單日跌幅

2018-06-26 06:51

首位台灣出生女性加州州參議員 宣誓就任

2018-06-26 11:16

能否與美全面貿易戰 中內部浮現質疑

2018-06-26 13:22

白宮顧問納瓦羅稱投資限制只針對中國 非全面

2018-06-26 06:25

影／警犬CPR搶救昏倒人類 可愛模樣走紅網路

2018-06-26 16:07

美股嚇跌！對陸祭投資限制 美不同調

2018-06-26 14:08

影／哈雷宣布移往海外生產 川普：怎先舉白旗了？

2018-06-26 12:53

美中雙強決鬥 進入關鍵兩周

2018-06-26 01:29

「不需司法程序」 川普：立即遣返非法移民

2018-06-26 01:05

美中角力 掀AI人才爭奪戰

2018-06-26 01:23

華爾街超擔心：殖利率曲線趨平 趨近預測衰退來臨

2018-06-26 10:00

中國製造2025…淡化宣傳

2018-06-26 01:29

愛上台灣 印尼歌后：感謝蔡總統疼惜移工

2018-06-26 12:47

肚子扁扁也要挺川普！哈雷決定出走 多數員工只怪歐盟

2018-06-26 18:35

金山人語／川普貿易戰 還能走多遠？

2018-06-26 17:56

【重磅快評】沙烏地准許女性開車 然後呢？

2018-06-26 12:42

不改台灣標示 美航空公司恐流失陸客

2018-06-26 19:49

蘋果推音訊新品 鴻海沾光

2018-06-26 01:23

川普掀戰保護美工作 卻導致企業裁員

2018-06-26 14:17

影／青少年闖洞穴失蹤4天 泰國出動精銳部隊搜救

2018-06-26 18:09

日本富山民眾殺警奪槍 造成2死

2018-06-26 15:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top