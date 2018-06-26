川普金髮是假的？川普反駁：戴假髮別來競選

2018-06-26 22:09 中央社 華盛頓25日綜合外電報導



外界長期揣測美國總統川普頂上頭髮是假的，他今天索性拿自己的一頭金髮自吹自擂作文章。

72歲的川普仍有一頭金髮。在南卡羅來納州為競選連任的州長麥馬斯特（Henry McMaster）站台時，他告訴支持者：「這是我擁有最讚的東西之一。過去人家常說我的頭髮是假的、這不是我的頭髮、我戴假髮。」

「在我遭遇到風速達每小時95公里的暴風雨之後，他們就閉嘴了。」川普還警告那些戴假髮的人說：「兄弟，如果那不是你自己的頭髮，就別出來選。」

川普的醫生公布醫療紀錄，顯示他為川普開了防止落髮的處方藥。