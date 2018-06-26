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美將宣布 德州2基地收容移民

2018-06-26 04:30中央社 華盛頓25日綜合外電報導

美國官員今天表示，軍方準備在德州布立斯堡（Fort Bliss）和古斐羅空軍基地（Goodfellow）收容移民

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）昨天表示，軍方正準備在兩座軍事基地建立臨時營區，以收容移民，但未透露是哪兩座基地。

不願具名的一位美國官員說，上述兩座基地之一將收容移民家庭，另一座收容移民子女。

這名官員說，今天稍後可望作出正式決定，並予以公布。

移民空軍國防部
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