美將宣布 德州2基地收容移民

相關新聞
為自家發言人出氣！川普批趕人餐廳骯髒又不衛生2018-06-25 21:53
上任來首見！川普拚經濟方式 過半美國民眾支持2018-06-25 21:17
年紀小志氣高！聖荷西14歲女創投家 立志改變世界2018-06-25 16:25
獨立監督警察不當行為 屋崙警委會獲實權2018-06-25 16:23
屋崙非裔消防員到府檢查 民眾報警惹種族歧視批評2018-06-25 16:22
舊金山West Portal地鐵站塞車 數百乘客滯留逾3小時2018-06-25 15:46
非法移民若自願離境 才能與孩子一起遣返2018-06-25 15:28
偷渡潮帶來錢潮 德州做這些生意大發了2018-06-25 15:28
川普朝令夕改 被諷「他以為在麥當勞點餐？」2018-06-25 15:26
號稱「不要罪犯」！川普反非法移民 成期中選舉利器2018-06-25 15:24
共和黨眾議員麥考爾：川普支持本會期通過移民法案2018-06-25 15:22
川普：非法移民要立即遣返 不需司法程序2018-06-25 14:34
紐約同志驕傲遊行 台灣花車連3年參加2018-06-25 14:23
洛縣投票變革：選票可下載、11天投票時間2018-06-25 14:22
加州達可負擔房屋標準 將需40萬活動屋2018-06-25 14:22
影／饅頭基金會遊民巷發放食物 助人助己2018-06-25 14:21
人道組織倡議「無籠養雞」 11月公投2018-06-25 14:20
洛市動物園添長頸鹿寶寶 一出生近六呎2018-06-25 14:19
華裔醫師白人丈夫 露營中彈亡2018-06-25 14:19
河濱班寧市大麻藥店遭搶 三店員受傷2018-06-25 14:17
恐怖！南北卡海灘離岸流 1天捲25人2018-06-25 14:16
滲透川普團隊案 FBI密函眾院解釋 共和黨喊不夠2018-06-25 14:13
共和黨南卡州長初選 檢驗對川普忠誠度2018-06-25 14:13
民主黨警告同黨：競選不能只靠批川普 政策才是重點2018-06-25 14:10
60億磅！美進口海產破表 貿易赤字持續擴大2018-06-25 14:09
「不必聽審」 川普：無證客立即遣返2018-06-25 14:08
樊玉虎自駕遊5大洲 拒3華女結婚辦綠卡2018-06-25 14:07
影／華裔家長轟 廢SHSAT才是歧視2018-06-25 14:06
3年破語言關 徐煥春全校第2畢業2018-06-25 14:05
紐約市教育局申請高中講座 5區接力舉辦2018-06-25 14:04
在大學茁壯成長 4華生分享經驗2018-06-25 14:03
校區測速攝像頭恐撤 市長抗議2018-06-25 14:02
布碌崙區長組織遊行 抗議川普分散移民家庭2018-06-25 14:01
「喜樂台灣」 台灣會館慶32周年2018-06-25 14:01
砍斷妻臂 華男押回紐約 被控企圖謀殺2018-06-25 14:00
紐約同志驕傲遊行 反川普意味濃2018-06-25 12:05
美國經濟成長誰得利？多數美國人實質薪資比去年衰退2018-06-19 15:01
熱門文章
不滿遭婆婆羞辱！婦人趁婚禮下毒 88人送醫5人亡2018-06-25 09:26
台灣改名只「改一半」 日航作法外企可能跟進2018-06-25 13:14
拍片實測「書本可否擋子彈」 美網紅慘遭子彈射穿2018-06-25 10:57
圍阻「中國製造2025」 美國擬雙管齊下限制投資和外銷2018-06-25 08:39
oBike退出新加坡市場 民眾錯愕又無奈2018-06-25 15:02
全球10大危險旅遊國家 台灣人熱門旅遊地「泰國」名列第一2018-06-25 14:33
一周內三位！墨西哥市長候選人遭槍殺 整市警察都被拘捕2018-06-25 14:05
以色列教徒閉眼登機 還要求鄰座不得有女乘客2018-06-25 11:38
美股開盤大跌逾百點 川普擬限制陸資投資美國科技2018-06-25 22:10
川普貿易戰整到自己人 哈雷機車減少美國廠產量2018-06-26 00:07
有求於大陸 暱稱「瘋狗」馬提斯也要開始「傾聽」2018-06-25 21:48
上任來首見！川普拚經濟方式 過半美國民眾支持2018-06-25 21:17
備戰貿易戰！北京突降準 人民幣恐貶破72018-06-25 15:00
開盤前 不可不知的五件國際要聞2018-06-25 08:11
影／一年僅3個月浮出水面 一窺奧地利水下秘境公園2018-06-25 17:23
為自家發言人出氣！川普批趕人餐廳骯髒又不衛生2018-06-25 21:53
貿易戰當頭 陸媒被下令：別提中國製造20252018-06-25 22:49
FT：美國擬加緊限制中國投資 反制「中國製造2025」2018-06-25 07:16
厄多安當選連任總統 土耳其進入一人統治時代2018-06-25 09:37
華爾街日報：川普擋中資逾25%公司買「重要技術」美企2018-06-25 12:19
貿易戰再升溫 美緊急法限制投資2018-06-25 18:09
澳夫妻不買房 專職幫人看家2018-06-25 14:18
金融時報：中國網軍對台攻擊次數大增 把台灣當試驗場2018-06-25 10:04
川普朝令夕改 被諷「他以為在麥當勞點餐？」2018-06-25 15:26
商店減少 日本逾800萬高齡者成購物難民2018-06-25 11:59
醜！牠靠一條長舌頭 抱走今年最醜小狗比賽冠軍2018-06-25 08:52
電動滑板車效仿Uber 搶攻市場「先做了再說」2018-06-25 12:46
亞股挫日圓升 川普料雙管齊下鉗制中國2018-06-25 10:04
洛興雅女童遭輪暴 英媒握證詞2018-06-25 15:43
人行降準後 人民幣兌美元今年漲勢沒了2018-06-25 11:23
圍阻「中國製造2025」 美國擬雙管齊下2018-06-25 17:29
澳男打死6企鵝免吃牢飯 動保團體怒批輕判2018-06-25 15:39
目擊者越來越多 東京灣有鯨魚出沒2018-06-25 11:41
對比台灣墾丁！法國蒙馬特迎觀光潮 但沒失本質2018-06-25 09:51
威廉王子錯過英格蘭比賽 為看錄影請記者別透露結果2018-06-25 11:54
歐16國移民緊急會談 梅克爾空手而回2018-06-25 19:11
韓戰爆發68周年！南韓總理：兩韓正討論撤北韓邊界火炮2018-06-25 17:12
放了我們的老師！土耳其維持緊急狀態 繼續大整肅2018-06-25 13:10
三星電子幫員工精算 工作逾時10分鐘即視加班2018-06-25 09:25
韓媒：美片面宣佈無限期推遲陸戰隊聯合演習2018-06-25 17:06
留言