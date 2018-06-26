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下野10個月的川普叛臣醞釀革命 各國央行剉咧等

2018-06-26 10:00聯合報 編譯王麗娟／報導

巴農說，虛擬貨幣是能夠擾亂建制的民粹主義。(路透資料照片）
巴農說，虛擬貨幣是能夠擾亂建制的民粹主義。(路透資料照片）
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離開白宮已十個月的川普前顧問巴農，近來開始進軍虛擬貨幣市場，不但買了不少比特幣，還打算協助企業和各國政府發行虛擬貨幣。巴農說，他看上虛擬貨幣，因為「這是一種革命，是擾亂建制的民粹主義，可把貨幣控制權從央行手上奪回」。

紐約時報報導，巴農認為，就像美國總統川普攪動美國政治建制春水一樣，比特幣與其他加密貨幣也能發揮擾亂銀行業的功能。

白宮風雲人物 復出就「搞事」

巴農（左一）在華府陪同川普與國會領袖見面。(路透資料照片）
巴農（左一）在華府陪同川普與國會領袖見面。(路透資料照片）
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不過，巴農不願多透露他的虛擬貨幣計畫，它們才剛起步，巴農擔憂縈繞他個人的一些爭議會對它們產生不良影響。巴農因與川普女兒、女婿以及白宮多位官員不和，10個月前從白宮去職，5個月前，極右派新聞網站布萊巴特又與他切割，將他解職。

不過，巴農私下與加密貨幣投資人、避險基金經理人會面時，大談透過他的投資公司「巴農公司」，進行所謂首次貨幣發行的計畫，有基金經理人對巴農對虛擬貨幣技術的理解程度印象深刻。

今年春天巴農與哈佛大學學者會面時，甚至提議發行一種新的虛擬貨幣，還將它取名「可悲人貨幣」，靈感來自川普總統大選的競爭對手希拉蕊．柯林頓稱川普的選民是「一籃子可悲人」。

虛擬貨幣爭議多 成挑戰權威利器

虛擬貨幣是近年來興起的金融商品。圖為首爾一處虛擬貨幣交易所。(路透資料照片）
虛擬貨幣是近年來興起的金融商品。圖為首爾一處虛擬貨幣交易所。(路透資料照片）
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巴農的虛擬貨幣計畫仍屬於草創期，但他對協助企業或美國以外國家發行他們自己的虛擬貨幣興趣濃烈。加密貨幣的反傳統世界近幾年吸引了各色人等的眼光，包括毒梟、詐騙集團、矽谷科技公司與華爾街投資銀行等。

64歲的巴農選擇從虛擬貨幣市場東山再起，並不令人意外。它和當初吸引他加入的茶黨政治運動有諸多相同特質：突破舊規、在邊緣求生存、對長期發號施令的有權有勢人物與機構形成挑戰。

在他於華府國會山莊的府邸中，巴農拒絕討論重返政壇可能性，畢竟眾人對他痛批政府同事和川普兒子的記憶猶新，但他在虛擬貨幣中看見了政治元素，他說：「對我而言，這點相當明顯，除非你能控制你的貨幣，否則所有的政治運動最後都會受到貨幣控制者的影響。」

大膽指控央行「把你變成負債奴隸」

巴農認為虛擬貨幣可讓民眾從央行手中奪回貨幣主導權。圖為法蘭克福歐洲央行總部。（路...
巴農認為虛擬貨幣可讓民眾從央行手中奪回貨幣主導權。圖為法蘭克福歐洲央行總部。（路透資料照片)
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紐時報導，巴農的虛擬貨幣遠見，存在他個人非正統意識型態的元素。巴農既像個自由主義者，堅持政府滾出他的生活，也像個進步主義者，堅稱虛擬貨幣可協助市民從央行手中奪回貨幣控制權，他指控各國央行「讓你的貨幣貶值」、「把你變成負債奴隸」。

巴農在加密貨幣軋一角，已引來部分人士側目，他們渴望將加密貨幣導入主流，擔心巴農玩加密貨幣會更讓人認為這些貨幣終究還是邊緣金融工具。

不受銀行約束 極右派份子就愛這種「錢」

巴農去年11月在阿拉巴馬州為共和黨參議員候選人摩爾站台。(路透資料照片）
巴農去年11月在阿拉巴馬州為共和黨參議員候選人摩爾站台。(路透資料照片）
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比特幣在極右派與民族主義圈子十分受歡迎，可讓他們接獲網路捐款，又不受銀行與付款公司規定約束。PayPal 和Apple Pay去年即關閉了數個右派組織帳戶。

加密貨幣已日益獲得主流組織青睞，如巴農工作過的高盛，最近表示將成立比特幣交易業務。臉書也要求高階主管了解使用加密貨幣技術的可能性。

高盛等華爾街投資銀行也開始跨足虛擬貨幣交易。圖為高盛在紐約證交所的攤位。(路透資...
高盛等華爾街投資銀行也開始跨足虛擬貨幣交易。圖為高盛在紐約證交所的攤位。(路透資料照片）
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巴農透過美國迪士尼前童星、現為比幣特投資家的布洛克皮爾斯（Brock Pierce）認識了虛擬貨幣世界。布洛克皮爾斯曾在香港成立一家公司，出售電玩 「魔獸世界」的虛擬黃金。這家公司2005年曾聘請巴農出任副董事長，巴農因這家公司而與對現狀不滿的年輕人產生連結，這些年輕人也是日後極右派運動的支柱。

儘管布洛克皮爾斯最近成為虛擬貨幣圈說話浮誇型的代表人物，巴農不以為意，稱這些人具有遠見。

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