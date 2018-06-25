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洛縣投票變革：選票可下載、11天投票時間

2018-06-25 14:22世界日報 編譯組／綜合報導

目前洛杉磯地區選民可在選舉日前或當天進行投票，但兩年內，這個過程將有所變更。洛杉磯縣選務中心Dean Logan表示，民眾仍可進行通訊投票，但現場投票將不限制在某一天或某個地方。新的投票變更計畫將至2020年3月初選後全面實施，

改變後的投票程序，選民將有11天的投票時間，前七天可在任何設立的250個投票中心投票，選舉日前四天（包括選舉日），可在1000個投票中心投票。

此外，選民也可拿到印刷版的樣本選票，也可透過電腦、智慧型手機或平板電腦中下載電子範本選票樣式，且允許選民事先標記心目中的選擇，並將其帶到投票中心進行投票。

Logan說：「我們正從單日投票改成11天的投票時間，可在任何地點與任何設備上投票，這是為了讓選民選擇最適合他們的投票方式，我們在選民所在的地方與選民會面，而不是要求選民找到我們的位置。」

惠堤爾前市議員、瑞爾洪都社區學院（Rio Hondo College）政治榮譽教授Owen Newcomer表示，新的投票計畫有助提高投票率

新計畫也將在選舉日的投票站數量減少33%，從4000個減少至1000個，Logan認為這一變化不會對投票率有影響，但相關單位需進行宣導。

投票率

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