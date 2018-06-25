加州達可負擔房屋標準 將需40萬活動屋

2018-06-25 14:22 世界日報 編譯組／綜合報導



加州或許缺少40萬間移動房屋以減輕住房壓力。 孫靖洋 分享 facebook

加州或許需要增加40萬間移動房屋，幫助降低住房成本。橙縣紀事報根據人口普查局有關住房數據指出，全美只有三個州，比加州有更多的移動房屋，但對美國人口最多的加州而言，這是另一個負擔得起的住房指標，但加州預製的活動屋僅占住房的3.7%，全國平均則為6.6%。

事實上，活動屋建造多少能幫助削減一點住房成本。2007年至2015年，美國出售新的活動屋（manufactured home）每間約1500平方呎，售價約6萬4000元，相較一般單一棟住宅，平均為2556平方呎，售價則要34萬598元。

移動房屋有著負擔得起的預算競爭，既能降低屋主的房價格，也適合公寓。

根據人口普查數據指出，佛羅里達州擁有全美最多的移動房屋，達83萬351單位，占該州住房需求的9.1%，全國第16位。人口普查數據指出，移動房屋有助於將佛羅里達州的每月房租，較加州少32%。

排名第二多移動房屋的是德州，有76萬2848間，占該州房屋的7.3%，全美第23位。該州住房成本比加州少35%，典型房屋平均房價為14萬2700元，屋主約有62%。

排名第三是北卡羅來納州的59萬302間移動房屋，占該州住房供應的13.3%，全國第七。該州住房成本比加州低42%，典型房屋房價約15萬7100元，屋主約占65%。

在全美17個負擔得起的州中，平均移動房屋占該州住房約10.6%，相較全美17個最昂貴的州（包括排名第三貴的加州），移動房屋占住房3.1%，達三倍之多。

在那些低成本的州，每月住房成本比加州低48%，這些州的屋主占67.5%，相較成本高的州，屋主僅59.7%。

加州將需要40萬間移動房屋，才能達到可負擔房屋的標準。儘管活動屋不見得適合每人，且有時候並不是大家都喜歡，但當加州政府在思考房屋政策時，這可能是有希望實現的方式之一。