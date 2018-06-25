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影／饅頭基金會遊民巷發放食物 助人助己

2018-06-25 14:21世界日報 記者王全秀子／洛杉磯報導

「街上的人和死亡只有一線之隔，有人受不了這樣沒尊嚴的痛苦日子，或許明天就會選擇過量注射毒品結束生命。然而，他們又何嘗不想過一個安穩的日子？」

饅頭基金會（Care Mission USA）義工團隊24日到洛杉磯市中心的遊民巷「Skid Row」，為無家可歸者發放食物，對這群街友以禮相待。雖說是幫助別人，但義工們把這個機會當作學習，同時也讓更多青少年義工了解社會生態，為他們的成長補上現實的一課。

基金會發起人王作成表示，有些青少年在家被當作寶貝養，住在舒適房子裡，吃飯不知道物價，剛開始參加義工活動時，面對街友們內心有些抗拒，神情不大自然。他說，只有用平常心對待這些街友，他們才會對你友好；如果你對他不友善，他也不會對你好。青少年們到這裏分發食物，學習怎樣做漢堡，用謙卑心態發送，必須用雙手奉上。「與其說是我們在幫助別人，不如說是幫助我們自己」。

義工Catherine藍表示，中文名叫饅頭基金會，因為創始人王師兄做得一手好饅頭，但從不售賣，只服務義工。他們認為這個團體就像饅頭一樣樸實、樸素、做實事。他們固定在每月第三、四周日發放漢堡，一大早開始準備，煮檸檬茶、做漢堡、車輪餅等形成一道流水線，分工明確。他們希望現做現放，街友們可以吃到熱乎乎食物。此外，他們還在工作日的周二和周五晚間發放便當。

領食物的人形形色色，有的禮貌、有的粗魯，透過這個機會讓孩子們瞭解各個階層的人。羅斯密高中華裔生曹煥揚和兩個朋友負責煮檸檬茶，他說，在基金會成員Jason帶領下做義工，此次是第二次，覺得很有意義。每次發放漢堡當天一早就要開始準備煮茶擠檸檬，雖說是些小事，但能幫助這麼多人還是很高興。

資深義工幸大中表示，大家分工明確，井然有序。檸檬茶、車輪餅、製作漢堡由不同小組完成。每個街友都憑號碼排隊領取食物，食物袋裡包括：漢堡、水煮蛋、香蕉、起士條、中式甜點車輪餅，以及冰淇淋。他在基金會做了十幾年，覺得這裏是個很有意義的「教室」，可以學習做人。他說，剛開始義工不多，經過社交媒體宣傳，越來越多人加入。

很多人一提到遊民巷「Skid Row」，內心或多或少都有些害怕或排斥，剛開始時連他們自己也很害怕，看到大部分人四肢健全，懷疑他們真的需要幫助嗎？經過多年了解，他們發現洛杉磯市中心遊民巷有8000多人，每個人都有不同故事。有人自暴自棄，或從小受環境影響，吸毒、酗酒、打架鬥毆等。很多人命運不好，但其實他們當中很多人願意找份工作，不想睡在不安全、不衛生的街頭。饅頭基金會義工們，願意幫助他們脫離困境。

饅頭基金會市中心遊民巷發放漢堡。 王全秀子
饅頭基金會市中心遊民巷發放漢堡。 王全秀子
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饅頭基金會市中心遊民巷發放漢堡。 王全秀子
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饅頭基金會市中心遊民巷發放漢堡。 王全秀子
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義工街友遊民

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