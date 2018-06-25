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人道組織倡議「無籠養雞」 11月公投

2018-06-25 14:20世界日報 記者張越／洛杉磯報導

無籠放養生蛋雞。 陳志恒
無籠放養生蛋雞。 陳志恒
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美國人道協會提出一項「農場動物飼養環境標準」的倡議案，擬從2022年起，加州蛋雞肉雞與其他動物均需無籠飼養，其中每隻雞的飼養面積要有144平方吋(一平方呎），每隻小牛需有43平方呎，每頭豬為24平方呎。近日加州州務卿辦公室宣布，該項創制案會出現在今年11月的選票上。但華人飼養業者認為，這將會導致雞蛋和肉類價格上漲，放養動物並不會增加牠們的健康。

此前加州已經通過「雞權法」，要求蛋農提供允許雞自由活動的養雞場，讓蛋雞活動空間從67平方吋提高至116吋，如此蛋農能利用擴大的單位面積，讓蛋雞長期飼養於籠中。目前加州約三分之二的蛋雞飼養在籠中。人道協會執行長Wayne Pacelle說，將動物困於籠中是殘酷的，且危及食品安全，所有動物都應該得到人道待遇。

根據加州法律，倡導者必須在提案公布後的180天內，收集36萬8008個簽名支持。近日，加州州務卿帕迪拉（Alex Padilla）指出，已搜集到足夠簽名，將會在今年11月大選時交付加州選民決定。

華裔雞蛋生產商鍾太太說，無籠飼養蛋雞肯定會增加業者成本，最終這些成本都會轉嫁給消費者，導致雞蛋價格上漲。很多消費者不明就裡支持提案，最終會導致部分民眾吃不起雞蛋。

她表示，雞蛋業者已經非常辛苦，每天工作18個小時，即使週末工人們放假，老闆還是要起早貪黑來養雞場工作。很多人每天工作八小時，很難體會養雞業者辛苦。有些組織只會唱唱高調，提出一個又一個法律，給養雞業者帶來越來越多的限制。

鍾太太苦笑道，其實最了解雞、最關心雞健康的是養雞場的主人，他們希望雞能更健康多生蛋。此前加州通過法律，要求籠裡的雞必須能展開雙翅和轉身等等，已導致加州雞蛋價格增長，如果無籠放養，那麼加州雞蛋將會越來越貴。

鍾太太說，無籠放養不但增加養雞場成本，其實並沒有增加雞健康，養在籠中的雞不容易得病，管理方便，雞蛋也更安全。雞的職責本來就是生蛋，養雞場肯定會在最好環境下讓雞生產更多的蛋。這是各司其職，不是虐待動物。不過她也表示，養雞場只能依法行事。如果加州真的通過無籠放養的法律，業者也只能按照新法實施，但成本肯定會反應在價格上。

華裔食品安全

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