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電動滑板車效仿Uber 搶攻市場「先做了再說」

2018-06-25 12:46聯合報 記者郭宣含╱即時報導

加州電動滑板公司「萊姆」進入美國佛州邁阿密市場引發爭議。路透
加州電動滑板公司「萊姆」進入美國佛州邁阿密市場引發爭議。路透
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美國滑板車出租業者採取先發制人的作法，類似優步引發混亂的行動手冊：擅闖新市場、無視當地法規、將乘客變成表決者。總歸一句，先做了再道歉。

電動滑板車在佛羅里達州邁阿密滿街跑才過幾周，一夕之間又全消失了。邁阿密律師發出停終信函，稱兩大電動滑板車業者違反佛州法令，業者因而暫時停業。

早在進入邁阿密前，滑板車業者已先在加州舊金山和德州奧斯汀闖蕩一番。這些業者能夠在暫停營業前證實電動滑板車市場的存在，快速創造忠誠消費者並累積有價值的交通數據，之後再到談判桌和市府官員協商。

一連串同樣的事件在美國滑板車出租業者鎖定的全美城市上演，而且往往獲得成功。

邁阿密市政委員會委員戈特（Willy Gort）6月表示，該市湧入滑板車讓市民感到驚訝。加州公司「萊姆」（Lime）4月在溫伍德區推出滑板車，舊金山的滑板車新創公司「飛鳥」（Bird）5月也跟著加入。這類滑板車可透過手機應用程式租借，以分計費。

戈特在市府會議中說：「如果發生意外怎麼辦？我們未採取任何行動來修正這種情況，我們必須做點什麼。」

飛鳥公司認為最近與邁阿密市府官員的衝突算不上爭執，不過是推出創新科技時難以避免的過程。

飛鳥發言人貝爾（Kenneth Baer）表示：「我們進入的市場未禁止滑板車，我們也依循書上法規。但多數城市的法律從未預期這類科技出現。」

萊姆發言人指出，從4月起，逾1萬名邁阿密住戶與遊客騎滑板車近3萬次。萊姆總經理福拉克斯曼（Jed Fluxman）在聲明中表示：「有這麼大量的騎乘人數，我們致力長期服務社區，而且也願意暫停營運配合邁阿密市，遵循公平合理的規定，鞏固萊姆在邁阿密社區未來多年的地位。」

批評者認為，電動滑板車進入處女地引發交通混亂與恐懼，最後招聘順從的在地人工作、大賺一筆後，就轉戰下一個城市。

加州街頭可見萊姆公司的電動滑板車，民眾可透過智慧手機租用。路透
加州街頭可見萊姆公司的電動滑板車，民眾可透過智慧手機租用。路透
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在消費者看來，他們迫切需要電動滑板車以補足低度發展的交通系統。滑板車愛好者表示，雖然滑板車唐突進入該市，但市府官員應該與時俱進。邁阿密市長也表達支持，並稱滑板車是搭大眾運輸前後一里路的代步選擇。

「先做再說」的策略似乎奏效。電動自行車在舊金山推出後同樣引發爭議，但現在舊金山交通局考慮進行試驗計畫，從七月起讓企業在街頭出租2500台滑板車。

同行業者「跳躍滑板車」（Skip Scooters）的政府關係長魏加特（Darren Weingard）表示，公司得知舊金山準備擬定新交通法規後決定暫不推出。但他的競爭對手搶先一步推出，魏加特說，這看起來有點優步的行動手冊，但公司不打算照做。

舊金山邁阿密電動自行車

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