聖地牙哥警匪駁火 2名警察受傷 嫌犯死亡

2018-06-25 06:33 中央社 聖地牙哥24日綜合外電報導



當局今天表示，聖地牙哥一處公寓大樓一名男子對警察和消防隊員開槍，造成2名警察受傷。警匪駁火後，嫌犯喪生，尚不清楚他是中彈身亡或是飲彈自盡。

聖地牙哥聯合論壇報（Union-Tribune）報導，警方表示，受傷的2名男性員警預料將可康復，其中1人傷勢較為嚴重。

警方說，3名員警獲報前往處理暴力騷亂事件，敲門無人回應，卻聞到煙味，於是召來消防隊。

警方強行開打大門，遭到開槍攻擊，2名員警還擊，流彈波及附近公寓。警方疏散住戶，並派機器人前往查看嫌犯，警方發現他已死亡。