前美國桂冠詩人唐納德．霍爾辭世

2018-06-25 05:02 中央社 紐約24日綜合外電報導



前美國桂冠詩人唐納德．霍爾的女兒史密斯（Philippa Smith）今天證實，她的父親經過部分時日的安寧療護後，23日在新罕布什爾州威爾莫特（Wilmot）小鎮家中辭世，享壽89歲。

美聯社報導，2006-2007年美國桂冠詩人唐納德．霍爾（Donald Hall），是一位獲獎肯定的多產詩人和作家，他對於自然、死亡、棒球和遙遠的過去，下筆犀利幽默，沉痛直白。

長期友人普賴德（Mike Pride）表示：「他真是多才多藝，令人驚豔不已。」

自1950年代開始，唐納德．霍爾出版超過50本著作，從詩集與戲劇到傳記與回憶錄，並且主編兩本重要的文集。