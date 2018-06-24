川普搖擺政策混亂 官員激烈爭吵

2018-06-24 16:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合23日電



川普。美聯社 分享 facebook 川普總統下令停止拆散非法穿越邊界進入美國的移民家庭後，相關單位至今仍在安排相關的後續作業；「紐約時報報導」，政府高級官員對聯邦部會該如何執行意見分歧，各單位負責人21日深夜在白宮開會時，曾激烈爭吵。

22日上午海關與邊保護局 (CBP)局長麥克利南回到白宮，繼續商量他的部門根據川普的「零容忍」政策，把所有非法入境的大人交付制裁，同時把帶著孩子的家庭關在一起的能力。

「紐時」報導指出，在川普政府急著逃避拆散移民親子引發的政治危機時，這種官僚衝突可能傷到川普。

這種情況也有如川普上台之初，沒有知會邊界巡邏探員和國務院領事官員，就對穆斯林國家宣布旅行禁令，使各地機場亂成一團。

就像當時一樣，川普隨興使用行政力量，與極為複雜的官僚體系撞個正著。美墨邊界官員都不知道要如何執行他的命令，依法制裁所有非法入境者，同時在法庭程序進行期間，把這些移民家庭老小關在一起，而又不違反對兒童羈押時間的限制，連要把他們關在哪裡都還不清楚。

川普想法變來變去更讓人措手不及。據悉他19日還向顧問說，在邊界拆散親子是嚇阻非法移民最好的辦法，20日心念卻反覆猶疑不決，在簽署行政命令前片刻，還拿不定主意。

21日晚上在白宮戰情室舉行的會議持續了至少90分鐘，CBP官員力陳在邊界逮捕移民家庭的探員無法把所有大人交付法律制裁，因為司法部沒有足夠資源受理所有案件，所以他們只得減少把帶著孩子的大人交給司法部門處理。

司法官員立刻反駁說，司法部並未改變對非法入境的強硬立場，並繼續受理CBP提交的制裁案件，以把非法入境的大人繩之以法，而不是讓他們在任何入境口埠要求庇護。

司法部一直在駁斥它執行零容忍政策的能力和意願受到的質疑，可是聯邦移民法庭早就積案如山，5月份即已有超過70萬件積案，有些庭審已排到2021年以後。