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白宮高級顧問米勒 川普最爭議政策都有他

2018-06-24 16:23世界日報 編譯陳韻涵／綜合23日電

川普總統的高級政策顧問米勒。 法新社
川普總統的高級政策顧問米勒。 法新社
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川普總統的高級政策顧問米勒(Stephen Miller)很少公開出現在川普身邊，但他卻是川普的移民政策重要推手。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普政府最爭議且和引起騷亂的部分政策，都有米勒的身影，包括穆斯林國家旅行禁令、開除聯邦調查局前局長柯米(James Comey)，以及最新的移民政策之亂。

32歲的米勒來自加州，他在川普競選之初，負責在造勢活動中暖場，並於前年1月加入政府團隊。他曾在德州的造勢場合上說：「對抗川普的每個人，是破壞國家者；這個國家不好的每件事物，都該由反對川普的人負責。」在川普就任首年的白宮流動率創新高，就連提出旅遊禁令的首席策略師巴農(Steve Bannon)都已離開，但米勒仍穩坐其職。

米勒高中時就積極參與政治議題，經營政府議題學生社群，舉辦校警角色等爭議演講。律師艾垂安‧克里馬(Adrian Karima)說：「史蒂芬(米勒的名字)的反移民觀點源自中學，且隨時間增長。」

有線電視新聞網(CNN)曾報導，米勒16歲時曾投書「聖塔摩尼卡守望報」(Santa Monica Lookout )民意專欄，討論西語裔學生能否成為班級代表，因為該校的所有宣布都有西班牙與英文版本。

米勒後來就讀杜克大學，並為該校學報「杜克紀事」(Duke Chronicle)撰寫移民議題文章。米勒的保守政治觀點讓他得以在明尼蘇達州前眾議員蜜雪兒·巴克曼(Michele Bachmann)和時任參議員、現任司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)身邊工作，後來進入白宮繼續推動移民政策。

南卡羅來納州共和黨國會參議員葛理漢(Lindsey Graham)說：「只要有米勒在，移民協商就毫無進展。」伊利諾州民主黨國會參議員德賓(Dick Durbin)則說，米勒影響了移民政策的每項法案。

共和黨預定下周表決最新移民法案。川普推文呼籲，「在11月選出更多的參眾議員之前，共和黨人應停止在移民課題上浪費時間。民主黨只是在玩遊戲，無意解決這個數十年的老問題。掀起紅色波濤後，我們就能通過偉大的法令。」

新移民川普共和黨

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