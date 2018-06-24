親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

小心中國人！為一條鐵路 印度網民氣炸大罵「叛徒」

科技富豪邁克菲遭人下毒 昏迷兩天

沒看錯？被罵翻天的川普仍獲90%共和黨人支持

2018-06-24 09:58聯合報 記者季晶晶╱即時報導

儘管美國總統川普因拆散非法移民家庭在內的眾多政策被罵翻天，但根據蓋洛普民調，他在...
儘管美國總統川普因拆散非法移民家庭在內的眾多政策被罵翻天，但根據蓋洛普民調，他在共和黨內的支持率現在卻達約九成。美聯社
分享
儘管美國總統川普因為拆散非法移民家庭在內的眾多政策被罵翻天，但他在共和黨內的支持率現在卻達約九成。根據蓋洛普民調，近代共和黨總統在第一任任期的第二年間，唯有小布希總統更受歡迎，而當時的背景是全美在911恐怖攻擊後精誠團結。

川普獲得的支持不只來自最認同他的勞動階級，還包括搖擺郡縣部分富裕的大學畢業選民，例如維吉尼亞州的勞登郡（Loudoun）。

這些選民裡有很多人表示，他們的生活和美國的狀況在川普上任後均獲改善，有線電視新聞報導不停歇的抨擊川普，只是更刺激他們──即使有些人被問到拆散非法移民家庭時表情很不自在，且對川普的人格也表達疑慮。

63歲的退休人士奈特說：「他沒講實話讓我不安，但我猜我早料到如此，我也料到媒體會如此──不總是說實話，或者會傾向一邊。」

左右派都愈來愈鮮明的部落政治有助川普免於撼動共和黨的批判，也侵蝕美國長久以來對總統要自制、謙卑和誠實的期待。在這個騷亂的時代，民主黨人更想贏回國會以制衡川普，此一強烈信念反映在他們初選的高投票率上。但川普仍舊安然度過先前的危機，包括發布穆斯林旅遊禁令、稱參與白人至上主義示威活動的也有「非常好的人」，以及推文支持深陷性騷醜聞的阿拉巴馬州聯邦參議員候選人摩爾等。

所以當川普上周又自己搞了個危機──拆散非法移民家庭招致群起圍攻───共和黨內外政治評論者都預測他將遭遇另一個具毀滅性且無可救治的低點時，川普的選民卻說，他們不再有耐性或興趣，傾聽那些來自民主黨、共和黨內「永不支持川普的人」，或者媒體的新一輪怒罵。

32歲的貨倉經理阿爾諾說：「有點像當你一次一次又一次的經歷驚天動地大事之後，事情就不再驚天動地了，只像是『哦，又來了』。」

對於共和黨人來說，那些在拘留中心哭泣的移民兒童影片，並沒有在他們心中留下深刻印象，因為這些選民未曾留意左傾和主流媒體報導川普拆散移民家庭的新聞，只收看他們偏好的例如福斯新聞之類的頻道。

根據蓋洛普，川普上任第二年，平均獲得共和黨內87%的支持率，高於第一年的83%。共和黨人的支持率在前兩周甚至達到90%。

川普共和黨移民

相關新聞

科技富豪邁克菲遭人下毒 昏迷兩天

2018-06-24 07:37

美國防部 暫停多項美韓聯合軍演

2018-06-24 00:25

拆散無證移民家庭 她替川普擋子彈

2018-06-24 00:25

川普政策混亂 不知如何處置被拆散移民家庭

2018-06-23 17:17

延長羈押無證家庭 川普命令難過朱美瑜這關

2018-06-23 17:16

數千家庭何時團圓？美官員：問題很大但答案不多

2018-06-23 17:16

白宮駁時代雜誌：哭泣女童未與母分離 母有遣返紀錄

2018-06-23 17:16

攻擊川普利器 劉雲平寧願違規 也要播放無證兒哭聲

2018-06-23 17:16

飛雅特克萊斯勒汽車故障頻仍 今年召回600萬輛全美第一

2018-06-23 16:38

Uber自駕車致死案 駕駛當時忙著看電視

2018-06-23 16:38

研究：濫殺槍手 多為壓力大的白人男性

2018-06-23 16:38

教堂槍案 法官痛批FBI查核「明顯缺失」

2018-06-23 16:38

獨留孩子在車內參加派對 孩子熱死母被控謀殺

2018-06-23 16:38

加州去年374人安樂死 多為罹癌白人

2018-06-23 16:38

開會中用種族歧視字眼 Netflix發言人下台

2018-06-23 15:44

影／封面合成川普俯視嚎哭女童 《時代》挨轟圖文不符

2018-06-23 14:46

共和黨移民改革 川普大潑冷水：別浪費時間

2018-06-23 13:59

美手機查行蹤 須有搜索令

2018-06-23 13:40

白宮不滿時代雜誌 「哭泣女童未與母分離」

2018-06-23 13:38

川普羈押移民家庭命令 難過她這關

2018-06-23 13:16

美國韓裔惡房東 利益薰心驅租戶

2018-06-23 12:51

高中才來美 徐嘉駿英文卡卡拚進哈佛

2018-06-23 12:48

影／東航第二位員工 走私烏龜認罪

2018-06-23 12:45

假中國逮捕令 麻州華女破財9.5萬美元失而復得

2018-06-23 12:27

又見中領館詐騙 華女痛失200萬美元

2018-06-23 12:26

華男CEO性騷女下屬 判賠565萬美元

2018-06-23 12:25

學術開放遭中國利用 五角大廈調查美國大學

2018-06-23 12:15

盜用亡童身分逾半世紀 神祕男可能是懸案殺手

2018-06-23 12:02

美眾院通過限制鴉片類藥物法 遏阻芬太尼流入

2018-06-23 12:00

萊姆病3萬例？ CDC估美國每年30萬例

2018-06-23 11:59

美國佛羅里達夏令營爆怪病 群童送醫

2018-06-23 11:58

前VT科學家 張以恆捲入美中貿易戰

2018-06-23 11:57

網購要付稅 美國伊州財庫將增2億美元收入

2018-06-23 11:27

「驕傲彩虹」 華人同性戀仍沉重

2018-06-23 11:11

慢跑誤越美加邊界 法國女郎遭美拘留14天嚇哭

2018-06-23 09:46

邊界哭泣女童照 白宮控民主黨和媒體濫用

2018-06-23 09:41

等等這是我同學嗎？畢業紀念冊出現黃金獵犬萌照

2018-06-23 08:51

美第一夫人窩裡反？「不在乎」外套是挺老公還是坑老公

2018-06-23 08:00

美國經濟成長誰得利？多數美國人實質薪資比去年衰退

2018-06-19 15:01
看更多

熱門文章

澳洲政府與台灣簽秘密協議 將難民轉診來台就醫

2018-06-24 09:30

科技富豪邁克菲遭人下毒 昏迷兩天

2018-06-24 07:37

驚悚一瞬間！女童險溺斃泳池 掙扎30秒無人發現

2018-06-23 13:29

小心中國人！為一條鐵路 印度網民氣炸大罵「叛徒」

2018-06-24 09:00

開會中用種族歧視字眼 Netflix發言人下台

2018-06-23 15:44

去年第4季將近1萬人遷出澳洲

2018-06-23 13:36

高中才來美 徐嘉駿英文卡卡拚進哈佛

2018-06-23 12:48

美中貿易戰 美汽車業者急跳腳

2018-06-23 13:36

台灣媳婦福原愛 參加兩韓融和乒乓球表演賽

2018-06-23 23:03

貿易戰有轉機？傳白宮人士擬邀王岐山訪美談判

2018-06-23 17:21

「快時尚」年產30萬噸成衣垃圾 英國國會要查

2018-06-23 11:28

在中國設廠回銷也付重稅 美受困企業尋解套措施

2018-06-23 14:04

影／保羅麥卡尼利物浦酒吧驚喜開唱 惹哭歌迷

2018-06-23 13:11

天熱冰賣不好 星巴克：消費者改選健康飲品

2018-06-23 10:34

延長羈押無證家庭 川普命令難過朱美瑜這關

2018-06-23 17:16

5男性侵獲保釋 西班牙各地連2天引爆抗議

2018-06-23 17:27

捧完川金會成果 川普持續制裁北韓

2018-06-23 10:52

盜用亡童身分逾半世紀 神祕男可能是懸案殺手

2018-06-23 12:02

名廚波登驗屍報告 體內無毒品

2018-06-23 17:37

美軍百年優良傳統 陣亡官兵安葬祖國

2018-06-23 20:49

曼谷也有分屍案 泰女子遭分屍大卸14塊

2018-06-23 14:44

川普放話 歐盟汽車課稅20%

2018-06-24 00:32

杜特蒂直言快語 砲轟聖經教導

2018-06-23 22:11

影／封面合成川普俯視嚎哭女童 《時代》挨轟圖文不符

2018-06-23 14:46

歐元區同意減免債務 希臘總理讚歷史性協議

2018-06-23 21:04

替川普效力 白宮新聞秘書被趕出餐廳

2018-06-24 02:05

OPEC將增產 美股終止連八跌

2018-06-24 00:31

沒看錯？被罵翻天的川普仍獲90%共和黨人支持

2018-06-24 09:58

歐盟提前對美加稅 川普威脅：歐產車課關稅20%

2018-06-23 14:00

攻擊川普利器 劉雲平寧願違規 也要播放無證兒哭聲

2018-06-23 17:16

拆散無證移民家庭 她替川普擋子彈

2018-06-24 00:25

美國韓裔惡房東 利益薰心驅租戶

2018-06-23 12:51

15男假扮跨性別參選 遭取消候選人資格

2018-06-23 11:44

川普政策混亂 不知如何處置被拆散移民家庭

2018-06-23 17:17

遭詐騙滯留中國 51名南非青年已獲釋

2018-06-23 15:32

慢跑誤越美加邊界 法女遭拘留2周嚇哭

2018-06-23 13:11

沖繩戰役73週年 安倍誓言戰禍不再重演

2018-06-23 14:14

沙烏地歷史性一刻 女性開車禁令正式解除

2018-06-24 08:28

又見中領館詐騙 華女痛失200萬美元

2018-06-23 12:26

短租盛行 歐美加強控管

2018-06-24 01:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top