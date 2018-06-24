沒看錯？被罵翻天的川普仍獲90%共和黨人支持

2018-06-24 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



儘管美國總統川普因拆散非法移民家庭在內的眾多政策被罵翻天，但根據蓋洛普民調，他在共和黨內的支持率現在卻達約九成。美聯社 分享 facebook 儘管美國總統川普因為拆散非法移民家庭在內的眾多政策被罵翻天，但他在共和黨內的支持率現在卻達約九成。根據蓋洛普民調，近代共和黨總統在第一任任期的第二年間，唯有小布希總統更受歡迎，而當時的背景是全美在911恐怖攻擊後精誠團結。

川普獲得的支持不只來自最認同他的勞動階級，還包括搖擺郡縣部分富裕的大學畢業選民，例如維吉尼亞州的勞登郡（Loudoun）。

這些選民裡有很多人表示，他們的生活和美國的狀況在川普上任後均獲改善，有線電視新聞報導不停歇的抨擊川普，只是更刺激他們──即使有些人被問到拆散非法移民家庭時表情很不自在，且對川普的人格也表達疑慮。

63歲的退休人士奈特說：「他沒講實話讓我不安，但我猜我早料到如此，我也料到媒體會如此──不總是說實話，或者會傾向一邊。」

左右派都愈來愈鮮明的部落政治有助川普免於撼動共和黨的批判，也侵蝕美國長久以來對總統要自制、謙卑和誠實的期待。在這個騷亂的時代，民主黨人更想贏回國會以制衡川普，此一強烈信念反映在他們初選的高投票率上。但川普仍舊安然度過先前的危機，包括發布穆斯林旅遊禁令、稱參與白人至上主義示威活動的也有「非常好的人」，以及推文支持深陷性騷醜聞的阿拉巴馬州聯邦參議員候選人摩爾等。

所以當川普上周又自己搞了個危機──拆散非法移民家庭招致群起圍攻───共和黨內外政治評論者都預測他將遭遇另一個具毀滅性且無可救治的低點時，川普的選民卻說，他們不再有耐性或興趣，傾聽那些來自民主黨、共和黨內「永不支持川普的人」，或者媒體的新一輪怒罵。

32歲的貨倉經理阿爾諾說：「有點像當你一次一次又一次的經歷驚天動地大事之後，事情就不再驚天動地了，只像是『哦，又來了』。」

對於共和黨人來說，那些在拘留中心哭泣的移民兒童影片，並沒有在他們心中留下深刻印象，因為這些選民未曾留意左傾和主流媒體報導川普拆散移民家庭的新聞，只收看他們偏好的例如福斯新聞之類的頻道。

根據蓋洛普，川普上任第二年，平均獲得共和黨內87%的支持率，高於第一年的83%。共和黨人的支持率在前兩周甚至達到90%。