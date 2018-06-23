加州去年374人安樂死 多為罹癌白人

2018-06-23 16:38 世界日報 編譯組／綜合22日報導



加州公共衛生處22日表示，2017年加州有374名絕症病人接受安樂死，多數為末期癌症和白人患者。

加州安樂死法案（End of Life Option Act）2016年6月9日生效，2017是第一個整年，共有577人領取實施安樂死的藥物，374人實際服藥後去世。人數比安樂死法案生效後的前六個月翻了一番，那段時期有191人拿到安樂死藥物，111人服藥後去世。

2017年安樂死的加州民眾約90%年齡超過60歲，近10%不到60歲，77%在60歲至89歲之間，其餘病患年齡超過90歲，所有人中間年齡為74歲。約95%生前有醫療保險，約83%生前接受臨終關懷或類似照護服務。這些人約89%是白人，51%為女性，73%的患者受過大學教育。

約68%的安樂死患者生前罹患癌症，其他人則患有漸凍人症（ALS）、帕金森症、心血管疾病或呼吸系統疾病。

去年有632人開始藉助安樂死法案，向醫師兩次口頭申請獲得安樂死藥物。去年去世的374人中有11人在2016年得到處方藥，2017年服藥去世。還有86人雖獲得處方藥，但基於其他原因去世，另有128人的結局不得而知。

河濱縣高等法院法官奧圖利亞（Daniel Ottolia）5月裁決安樂死法案違反加州憲法，因為州議會在專門處理其他問題的特別會期通過這項法案，不符合法律程序。加州政府則指出，這項法案是在一次專門處理健保會期通過。位於河濱市的加州第四上訴法院上周暫時候住奧圖利亞裁決，恢復安樂死法案效力，不過允許反方7月2日前提交反對意見。