獨留孩子在車內參加派對 孩子熱死母被控謀殺

2018-06-23 16:38 世界日報 編譯組／灣區22日電



灣區專家說，本周末灣區熱浪來襲，氣溫升上100度，家長必須小心，不要把孩子留在車裡，因為汽車裡的溫度上升得極快，對孩子極之危險。

舊金山以北的蒙多西諾縣（Mendocino），一名23歲年輕媽媽剛於本周四(21日)被控二級謀殺罪，因為她將她的一歲半大兒子，留在車裡10小時，並且關上玻璃窗，導致孩子死亡。法院22日將她的保釋金訂為30萬元，她交不出保釋金，因此被拘留在縣監獄。

縣地檢處說，史考特（Alexandria Scott）本周三（20日）凌晨3時開車載著她的小孩，一起到威利斯市（Willits）一處住宅門外，她進屋參加派對，卻將孩子留在車裡。

周三下午1時，派對才結束，她回到車裡，才發現孩子出了問題，於是將孩子送到當地的醫院。因為孩子已經死亡，醫院報警，警察到場調查，才知道孩子被鎖在車裡10小時。

氣象學家奈爾（Jan Null）是一個「孩子在車裡中暑」的網站主持人，他呼籲說，本周末灣區受熱浪襲擊，家長必須留意，不要把孩子留在車裡。

他說，就算不計車外的氣溫，只要把玻璃窗關上，車內的溫度10分鐘內，就會上升19度；接著的10分鐘，還會再上升10度。如果天氣炎熱，車內溫度10分鐘內，就可上升40至50度。

另外，小孩身體小，體溫上升的速度比大人快三至五倍；譬如，車內溫度達到109度，大人仍可忍受，但小孩在這個溫度下，已經中暑。