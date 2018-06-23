教堂槍案 法官痛批FBI查核「明顯缺失」

2018-06-23 16:38 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



南卡羅來納州地區法院法官格林杰（Richard M. Gergel）痛批聯邦調查局（FBI），指一連串的錯誤和「糟糕決策」，讓「白人主義至上者」魯夫（Dylann Roof）得以在2015年成功買到槍枝、殺害9名於查爾斯頓教堂讀經的非裔美國人。但格林杰法官最終還是批准了政府提出的動議，駁回了15起指控政府疏忽管理犯罪數據庫、背景調查不當的訴訟。

格林杰法官在本周公布的法庭意見書中指出，這些訴訟發現了背景調查系統中的「明顯缺失」，但相關條款讓政府可以要求豁免，阻止法院對聯邦人員「非常糟糕的政策選擇」進行二次猜測。

格林杰表示，各種跡象都顯示，由FBI負責運作的全國即時犯罪背景調查系統「絕望地停頓在1995年」。但他也表示，無法補救「這場悲劇的受害者」。

對於法官的這項裁決，倖存者代表律師表示，這項挫折不會阻止他們繼續尋求法律和政治途徑。

格林杰法官在法庭意見書中指出，紀錄顯示，FBI的背景調查系統令人不安。在這起教堂槍擊慘案發生不到一個月，FBI就承認，2015年21歲的魯夫，過去曾因持有毒品被捕，應該不符合購槍資格，但由於審查員沒有直接進入全國數據交換資料庫查看，在取得不正確資訊後，又沒有盡力與過去逮捕魯夫的執法機構聯繫，才讓魯夫得以從槍枝經銷商Shooter’s Choice那裡買到一把.45口徑手槍，作案殺人。

2017年1月，魯夫被聯邦陪審團判處死刑。