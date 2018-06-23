研究：濫殺槍手 多為壓力大的白人男性

2018-06-23 16:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合22日電



FBI研究報告說，開槍濫殺的大部分人是「面對各種緊張壓力的白人男性」，認為自己受到不公平對待，而他們大多選擇熟悉的目標下手。 Ingimage 分享 facebook

聯邦調查局（FBI）行為專家研究了2000至2013年造成至少一人喪生的63件槍擊案，以瞭解這些兇手在作案前的行事作風，並列出顯示某個人可能開槍濫殺的跡象，以協助警方防止這類血腥攻擊。

研究報告說，開槍濫殺的大部分人是「面對各種緊張壓力的白人男性」，認為自己受到不公平對待，而他們大多選擇熟悉的目標下手。

「法新社」報導，一般認為這些兇手都有精神問題或極為孤立，促使他們發動攻擊，可是新的研究報告挑戰這種看法，表示他們研究的兇手有四分之三並沒有任何能夠診斷出來的精神問題。

聯調局說，這些兇手發動攻擊之前，大多感受多重緊張壓力，像是面對財務或婚姻問題，或是事業和人際衝突，而這種情況經常導致令人關切的行為，像是沮喪憂鬱、偏執、暴力、直接或間接威脅，以及翹班或人際溝通困難。

在63個研究案例中，至少都有一個與兇手親近的人曾發現這類行為，可是只有41%向有關當局通報。

聯調局說，及早發覺這類令人關切的行為，並向司法當局或專業人員通報，可能為消減威脅提供重要的機會。

不過，研究報告承認，有些事後看來可能很重要的跡象，事前可能並不明顯，因此它列出的警告跡象只是一種準則，而非預示會發生暴力攻擊。

報告中說，研究結果呈現一些未能成功地應付生活中多重壓力的人的複雜而又令人不安形象，他們會同時顯示四、五種能夠看到的令人不安行為，而隨著情況加劇，這些可以觀察到的行為可能為發覺和阻止攻擊提供重要機會。