Uber自駕車致死案 駕駛當時忙著看電視

2018-06-23 16:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合22日電



一輛優步（Uber）自動駕駛休旅車今年3月在鳳凰城郊區撞死一名行人，警方調查報告指出，出事前，自駕車上的後備駕駛人正低頭用手機看電視節目。調查結果斷定，如果不是駕駛人分心，這件車禍完全可以避免。

300頁的調查報告指出，3月18日晚上出事之前的43分鐘，駕駛人拉菲拉‧瓦斯奎斯（Rafaela Vasquez）一直在用手機看電視歌唱比賽節目「好聲音」（The Voice）。

車上錄影顯示，在行車期間，她有將近三分之一時間眼睛沒有看路，在事發前的11.8哩車程，低頭向下看了204次，臉上不時露出笑容等表情。

自駕車以時速大約44哩撞上行人之前的5.3秒鐘，她一直低著頭，在撞人之前半秒鐘才抬起頭來。她在出事前不到一秒鐘踩煞車。

她向警方宣稱死者「不知道從哪裡突然冒出來」，稱出事前她根本沒看到人；但調查人員估計，如果瓦斯奎斯注意路況，她在出事地點前面143呎就能踩煞車，在大約42.6呎外就能把車停住。

早先公布的錄影顯示，瓦斯奎斯在出事前眼睛看著下面，自駕車撞人瞬間臉上露出驚訝神色。

調查報告說，瓦斯奎斯向聯邦調查人員宣稱，她一直在監測車上的自駕界面，沒有使用私人或公家手機。

優步說，他們嚴格禁止任何人在操作自駕車時使用行動裝置，違者開除。

NTSB提出報告次日，優步把自駕車撤出亞利桑納州，並裁掉大約300名後備駕駛人和其他有關工作人員。優步在匹茲堡、舊金山和多倫多的自駕車測試活動也叫停。

全國交通安全委員會（NTSB）上個月提出初步調查報告，表示這輛富豪XC-90休旅車在撞人之前大約六秒鐘發現前面有人正在過街，可是這種自駕車由電腦控制時會解除自動煞車功能，以減少行車出錯的可能性。

在這種時候得靠後備駕駛人協助操控，可是沒有警告駕駛人的設計。