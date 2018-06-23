親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

直播／金曲紅毯聯訪

千萬麥拉倫北宜違規擦撞貨車 網友：有股療癒感！

飛雅特克萊斯勒汽車故障頻仍 今年召回600萬輛全美第一

2018-06-23 16:38世界日報 記者胡玉立／綜合報導

飛雅特克萊斯勒因為汽車巡航控制系統（cruise control，定速系統）故障問題，於5月底召回逾500萬輛汽車。但政府數據顯示，這只是該公司一連串召回事件的最新一起。今年至今，飛雅特克萊斯勒在全美已發生近20次狀況，召回汽車逾600萬輛，躍升為全美各大汽車公司最不想名列的「汽車召回量第一名」。

福特汽車的汽車召回數量第二多，目前召回數量逾200萬輛。

飛雅特克萊斯勒這家義大利-美國合營公司表示，這次的召回事件，是為了修理可能使駕駛人無法解除汽車巡航控制系統以降低車速的軟體缺失。該公司表示，當汽車在巡航定速功能啟動時加速，可能會觸發故障，導致汽車電子網路短路、引發一系列「極為罕見」的情況，使駕駛人連踩煞車或試圖解除巡航控制功能，汽車仍會保持定速繼續行進。

該公司指出，這項召回是該公司為了確保客戶安全主動提出，它將提供更新軟件來解決問題，迄今也尚未有人因此受傷或發生車禍的報告，只有一名駕駛人表示曾遭遇故障狀況。

數據顯示，飛雅特克萊斯勒過去這三年，每年召回汽車數量均超過其他任何美國汽車製造商。2017年為540萬輛、2016年為880萬輛、2015年為1150萬輛。其中包括所有汽車製造商都受到影響的高田（Takata）製造安全氣囊召回事件。

自從美國政府史無前例地嚴打汽車安全問題以來，飛雅特克萊斯勒成為最受關注的公司之一。其他還有通用汽車的點火開關缺陷，導致124人死亡和275人受傷；高田安全氣囊爆炸事件則與近20人死亡和數百人受傷的汽車事故有關，這些事件，讓美國自2014年起有好幾年每年召回大約5000萬輛汽車，數字屢創新高。

美國目前年度總召回量雖然下降，但仍處於高位。2017年全美總計召回約3100萬輛汽車；今年迄今接近1500萬輛。

飛雅特克萊斯勒全美汽車召回量第一名。 歐新社
飛雅特克萊斯勒全美汽車召回量第一名。 歐新社
分享

飛雅特安全氣囊義大利

相關新聞

高中才來美 徐嘉駿英文卡卡拚進哈佛

2018-06-23 12:48

川普政策混亂 不知如何處置被拆散移民家庭

2018-06-23 17:17

延長羈押無證家庭 川普命令難過朱美瑜這關

2018-06-23 17:16

數千家庭何時團圓？美官員：問題很大但答案不多

2018-06-23 17:16

白宮駁時代雜誌：哭泣女童未與母分離 母有遣返紀錄

2018-06-23 17:16

攻擊川普利器 劉雲平寧願違規 也要播放無證兒哭聲

2018-06-23 17:16

Uber自駕車致死案 駕駛當時忙著看電視

2018-06-23 16:38

研究：濫殺槍手 多為壓力大的白人男性

2018-06-23 16:38

教堂槍案 法官痛批FBI查核「明顯缺失」

2018-06-23 16:38

獨留孩子在車內參加派對 孩子熱死母被控謀殺

2018-06-23 16:38

加州去年374人安樂死 多為罹癌白人

2018-06-23 16:38

開會中用種族歧視字眼 Netflix發言人下台

2018-06-23 15:44

影／封面合成川普俯視嚎哭女童 《時代》挨轟圖文不符

2018-06-23 14:46

共和黨移民改革 川普大潑冷水：別浪費時間

2018-06-23 13:59

美手機查行蹤 須有搜索令

2018-06-23 13:40

白宮不滿時代雜誌 「哭泣女童未與母分離」

2018-06-23 13:38

川普羈押移民家庭命令 難過她這關

2018-06-23 13:16

美國韓裔惡房東 利益薰心驅租戶

2018-06-23 12:51

影／東航第二位員工 走私烏龜認罪

2018-06-23 12:45

假中國逮捕令 麻州華女破財9.5萬美元失而復得

2018-06-23 12:27

又見中領館詐騙 華女痛失200萬美元

2018-06-23 12:26

華男CEO性騷女下屬 判賠565萬美元

2018-06-23 12:25

學術開放遭中國利用 五角大廈調查美國大學

2018-06-23 12:15

盜用亡童身分逾半世紀 神祕男可能是懸案殺手

2018-06-23 12:02

美眾院通過限制鴉片類藥物法 遏阻芬太尼流入

2018-06-23 12:00

萊姆病3萬例？ CDC估美國每年30萬例

2018-06-23 11:59

美國佛羅里達夏令營爆怪病 群童送醫

2018-06-23 11:58

前VT科學家 張以恆捲入美中貿易戰

2018-06-23 11:57

網購要付稅 美國伊州財庫將增2億美元收入

2018-06-23 11:27

「驕傲彩虹」 華人同性戀仍沉重

2018-06-23 11:11

慢跑誤越美加邊界 法國女郎遭美拘留14天嚇哭

2018-06-23 09:46

邊界哭泣女童照 白宮控民主黨和媒體濫用

2018-06-23 09:41

等等這是我同學嗎？畢業紀念冊出現黃金獵犬萌照

2018-06-23 08:51

美第一夫人窩裡反？「不在乎」外套是挺老公還是坑老公

2018-06-23 08:00

2萬移民童 美安置在軍事基地

2018-06-23 00:25

共和黨內訌 川普不給力 美強硬移民法案觸礁

2018-06-23 00:19

探視無證童 梅蘭妮亞外套穿上「不在乎」

2018-06-23 00:13

美州政府 可向電商課稅

2018-06-23 00:03

女童號哭照揪心 父親爆：妻瞞我帶女赴美

2018-06-22 23:58
看更多

熱門文章

從小養成的態度！日本禮節為何受全世界尊敬？

2018-06-23 07:46

貿易戰受害者！中國能源取消訪美 西維州837億投資飛了

2018-06-22 21:23

慢跑誤越美加邊界 法國女郎遭美拘留14天嚇哭

2018-06-23 09:46

新加坡再傳大學鹹濕迎新 50男女海灘脫衣

2018-06-22 20:43

25歲台女紐西蘭車禍喪生 同車台灣人受傷

2018-06-22 19:49

美第一夫人窩裡反？「不在乎」外套是挺老公還是坑老公

2018-06-23 08:00

貿易戰再升溫！歐盟報復關稅上路　川普嗆將對歐車課稅

2018-06-22 22:57

男子嚴重便秘屎積2公升 半身麻痺無法行走

2018-06-22 18:26

美情報：中國測試全球最強海軍電磁砲 7年後上場

2018-06-22 18:37

歐美貿易戰 提早一周開打

2018-06-23 01:28

美光控聯電替陸廠竊密 美中科技戰縮影

2018-06-23 10:18

英國若硬脫歐 空中巴士考慮撤出英國

2018-06-22 19:55

女童號哭照揪心 父親爆：妻瞞我帶女赴美

2018-06-22 23:58

等等這是我同學嗎？畢業紀念冊出現黃金獵犬萌照

2018-06-23 08:51

川普俯視哭泣童 時代封面諷刺移民政策

2018-06-22 23:53

驚悚一瞬間！女童險溺斃泳池 掙扎30秒無人發現

2018-06-23 13:29

牛仔褲、重機、威士忌…貿易戰彈藥齊發 亞洲股匯戰火燎原

2018-06-23 00:16

日本文學史上最出色的渣男 《源氏物語》光源氏是愛情騙子還是一代男神

2018-06-23 07:01

白宮溫和派止戰 拚重啟對中談判

2018-06-23 01:28

高中才來美 徐嘉駿英文卡卡拚進哈佛

2018-06-23 12:48

邊界哭泣女童照 白宮控民主黨和媒體濫用

2018-06-23 09:41

OPEC傳同意增產 國際油價應聲上漲逾2.5%

2018-06-22 21:01

川普揚言對歐盟進口車課20%關稅

2018-06-22 22:39

「快時尚」年產30萬噸成衣垃圾 英國國會要查

2018-06-23 11:28

去年第4季將近1萬人遷出澳洲

2018-06-23 13:36

共和黨內訌 川普不給力 美強硬移民法案觸礁

2018-06-23 00:19

美中貿易戰升溫 新興幣痛上加痛

2018-06-23 01:28

中國雖然踢不進世足賽 但絕對是本屆廣告大贏家

2018-06-22 18:11

影／保羅麥卡尼利物浦酒吧驚喜開唱 惹哭歌迷

2018-06-23 13:11

天熱冰賣不好 星巴克：消費者改選健康飲品

2018-06-23 10:34

探視無證童 梅蘭妮亞外套穿上「不在乎」

2018-06-23 00:13

陸對台美韓苯乙烯課重稅

2018-06-23 01:28

盜用亡童身分逾半世紀 神祕男可能是懸案殺手

2018-06-23 12:02

印尼咖啡消費量大增 蘇門答臘生豆供應吃緊

2018-06-22 20:51

美國北灣大火44死毀上千民宅 PG&E要賠25億

2018-06-22 21:23

慘！金價跌至六個月低點

2018-06-23 00:22

塞席爾國會反對 印度海軍興建設施計畫觸礁

2018-06-22 22:38

美移民政策拘留兒童 聯合國譴責

2018-06-22 22:37

影／封面合成川普俯視嚎哭女童 《時代》挨轟圖文不符

2018-06-23 14:46

美國嬰兒潮退休激增 衝擊福利計畫

2018-06-22 21:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top