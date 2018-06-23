飛雅特克萊斯勒汽車故障頻仍 今年召回600萬輛全美第一

2018-06-23 16:38 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



飛雅特克萊斯勒因為汽車巡航控制系統（cruise control，定速系統）故障問題，於5月底召回逾500萬輛汽車。但政府數據顯示，這只是該公司一連串召回事件的最新一起。今年至今，飛雅特克萊斯勒在全美已發生近20次狀況，召回汽車逾600萬輛，躍升為全美各大汽車公司最不想名列的「汽車召回量第一名」。

福特汽車的汽車召回數量第二多，目前召回數量逾200萬輛。

飛雅特克萊斯勒這家義大利-美國合營公司表示，這次的召回事件，是為了修理可能使駕駛人無法解除汽車巡航控制系統以降低車速的軟體缺失。該公司表示，當汽車在巡航定速功能啟動時加速，可能會觸發故障，導致汽車電子網路短路、引發一系列「極為罕見」的情況，使駕駛人連踩煞車或試圖解除巡航控制功能，汽車仍會保持定速繼續行進。

該公司指出，這項召回是該公司為了確保客戶安全主動提出，它將提供更新軟件來解決問題，迄今也尚未有人因此受傷或發生車禍的報告，只有一名駕駛人表示曾遭遇故障狀況。

數據顯示，飛雅特克萊斯勒過去這三年，每年召回汽車數量均超過其他任何美國汽車製造商。2017年為540萬輛、2016年為880萬輛、2015年為1150萬輛。其中包括所有汽車製造商都受到影響的高田（Takata）製造安全氣囊召回事件。

自從美國政府史無前例地嚴打汽車安全問題以來，飛雅特克萊斯勒成為最受關注的公司之一。其他還有通用汽車的點火開關缺陷，導致124人死亡和275人受傷；高田安全氣囊爆炸事件則與近20人死亡和數百人受傷的汽車事故有關，這些事件，讓美國自2014年起有好幾年每年召回大約5000萬輛汽車，數字屢創新高。

美國目前年度總召回量雖然下降，但仍處於高位。2017年全美總計召回約3100萬輛汽車；今年迄今接近1500萬輛。