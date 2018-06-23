影／封面合成川普俯視嚎哭女童 《時代》挨轟圖文不符

2018-06-23 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國《時代》雜誌21日釋出震撼人心的7月號封面，將嚎哭的宏都拉斯小女孩與俯視的川普合成，以抨擊美國政府強行拆散非法入境的移民家庭。但經過其他媒體查訪，小女孩其實從未被帶離她母親身旁，《時代》則堅稱他們的抓住川普政府製造出的「當下風險」。

美國邊防官員11日晚間在美墨邊境攔截到來自宏都拉斯、趁夜非法入境的桑傑士(Sandra Sanchez)與葉蓮娜(Yanela Denise)母女。桑傑士被要求先放下葉蓮娜以備搜身，但葉蓮娜一離開母親便放聲大哭，這一幕被隨行的普立茲獎得主摩爾（John Moore）拍下，頓時引發廣大迴響，迫使川普總統髮夾彎，簽署停止拆散非法入境移民家庭的行政命令。

葉蓮娜的父親瓦雷拉(Denis Valera)受訪時指出，桑傑士據說支付6千美元給人蛇集團後，3日私自帶著葉蓮娜踏上旅程。瓦雷拉指出，儘管葉蓮娜已成為在邊境被強行帶離家長的小孩象徵，甚至觸動川普總統的內心，見到她的處境讓他震驚又痛苦，很多人也為之心碎，但宏國官方告訴他，葉蓮娜其實從頭到尾都一直跟在母親身旁，目前正被當局留置在德州。宏國副外長長赫瑞茲(Nelly Jerez)證實此事，當時在場的美國邊界巡防隊探員魯易茲(Carlos Ruiz)也稱照片「有點誤導」。美國海關及邊境保衛局(ICE)則稱，桑傑士早在2013年就試圖入境美國失敗後被遣返。