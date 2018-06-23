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美國韓裔惡房東 利益薰心驅租戶

2018-06-23 12:51世界日報 記者謝雨珊／洛杉磯報導

美國韓裔惡房東夫婦，為賺錢撤離租戶，洛杉磯租戶聯合會和博覽會租戶協會與租戶及支持...
美國韓裔惡房東夫婦，為賺錢撤離租戶，洛杉磯租戶聯合會和博覽會租戶協會與租戶及支持者近20人22日在韓國城街頭抗議。 記者謝雨珊攝影
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擁有七棟南加大附近公寓樓層的金姓韓裔房東疑似為了賺錢，開放租房不到一個月，便通知租戶在60天和90天撤離，聲稱公寓將專門租給南加大學生，引發眾多租戶不滿；洛杉磯租戶聯合會（Los Angeles Tenants Union）和博覽會租戶協會（Exposition Tenants Association）與租戶及支持者近20人，22日在韓國城街頭抗議。

據了解，金姓韓裔夫妻去年9月在南加大附近花了850萬美元買下七棟公寓樓層，疑似因不滿租戶多為來自四面八方的低收入戶人家，在開放租房時隔不到一個月，便通知租戶撤離，通知單上寫的撤離原因是要「重新裝潢；未來只租給南加大學生」。

召集人之一的洛杉磯租戶聯合會代表Paul Lanctot表示，多棟房子有電梯壞了、牆壁發霉、租戶房門不安全等問題，但金姓韓裔夫妻在發放通知後，便未曾露過面與任何一間租戶溝通。夫妻倆甚至聲稱「為顧慮自身安危」，直接拒絕與租戶見面，讓不少有色皮膚的租客感到備受歧視。

Lanctot說，雖然許多租戶，包括聯合會本身，將其狀況上報市政府，但在市政府督促下，金姓夫妻最多只提供最基本的維修。金姓夫妻此舉足足影響23個租戶，共80多人，其中包括多成員家庭與亞裔家庭。自今年4月底起，不少租戶一個接著一個將這樁事告上法院，期望透過法律程序扳倒這對夫妻，維護自身權益。

洛杉磯租戶聯合會與博覽會租戶協會為讓租戶們替自己發聲，特地在金姓夫妻所擁有的商場街邊抗議。Lanctot說，「最主要是想告訴這對夫妻，他們賺的錢已夠多，不需為了賺更多而做出此等事」，另方面也希望這對夫妻能露面聆聽租戶需求，嘗試改變租戶的住處環境。

近20人在抗議時，不斷喊著「每人都有住房權，我們會每日每夜捍衛它」。一名韓裔支持者朴姓婦女，出席抗議活動激動地表示，雖是中產階級，但此事不單只是低收入戶家庭的事情，她認為不管是誰，都不應該受到此等待遇，「同樣身為韓裔，我為他們感到慚愧」。

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