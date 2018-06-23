網購要付稅 美國伊州財庫將增2億美元收入

2018-06-23 11:27 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



在美國聯邦最高法院裁定，各州政府可向零售商徵收網購銷售稅，就算這些商家在州內並未設有實體店面也一樣後，伊利諾州已經對徵收更多的網路購物銷售稅「磨刀霍霍」。根據伊利諾州稅務廳(Illinois Department of Revenue)估計，這項新稅法，將使州府每年可增加收進2億美元稅金。

新的判例意味著，以後伊利諾州的消費者，想從免稅的Newegg網站買電腦，或從Overstock網站買沙發，都必需支付銷售稅，事實上，從2015年開始，電商巨人亞馬遜從2015年開始，就已經向伊利諾州消費者加收了銷售稅。伊州議員更在5月份通過的預算法案中，增加了允許伊州更廣泛的從網路購物徵收銷售稅的條例，並從今年10月1日開始落實。

最高法院是以5票對4票表決通過，讓州政府可以要求消費者上網購物時，繳交銷售稅。最高法院大法官甘迺迪(Anthony Kennedy)在裁決書中寫道，「1992年的判例是有瑕疵的。」甘迺迪指出，只向實體店面商家徵收銷售稅的結果，造成年復一年與經濟現實脫節，各州政府承受嚴重稅收流失。

伊利諾州其實早就規定，如果消費者在購物時沒有繳交銷售稅，仍須自動報繳使用稅(use tax)，但法律歸法律，幾乎很少人真的去繳交。

KMPG公司的稅務管理主任歐爾森(Andrew Olson)說，各州將可因此增加稅收，理論上來說，這些錢都會回流到各州民眾身上，「我認為是好事。」

近年被網路購物打得落花流水的實體零售業，則對此裁定大家讚賞。伊利諾州零售業協會(Illinois Retail Merchants Association)會長卡爾(Rob Karr)說，零售業靠著實在的一磚一瓦服務客人，但卻被虛擬的電子商店搶走大部分生意，「非常不公平」，希望新的法律落實時，屆時每一家網路商店都必須徵收銷售稅後，可以逐漸讓零售業起死回生。