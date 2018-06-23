「驕傲彩虹」 華人同性戀仍沉重

2018-06-23 11:11 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



示意圖。6月為「同性戀驕傲月」(LGBT Pride Month)，24日也是數十萬人參與的芝加哥同性戀大遊行日。在同性戀越來越被接受與認同的大環境下，包括華裔在內的亞太裔同性戀，命運似乎沒有表面樂觀。圖／ingimage 分享 facebook

「孩子是華裔家庭的未來與榮耀，性別認同是家族說不出口的秘密」，24歲的李小梅花了10年時間，才有勇氣向家人承認自己是同性戀，她走過出櫃的沉重壓力後坦承，「要躲過自殺的選擇，好難」。

6月為「同性戀驕傲月」(LGBT Pride Month)，24日也是數十萬人參與的芝加哥同性戀大遊行日。在同性戀越來越被接受與認同的大環境下，包括華裔在內的亞太裔同性戀，命運似乎沒有表面樂觀。

根據加州大學洛杉磯分校威廉姆斯學院調查，美國亞太裔民眾中，約有3%(33萬人)屬於LGBT人士，但由於亞太裔保守愛面子，許多人選擇沈默不公開，因此這個數據遠遠被低估。這也意味著，對華裔來說，鮮豔彩虹旗幟的背後，其實乘載著更深的隱痛。

李小梅說，她的父親來自上海，家庭很傳統，當她認識到自己的性別認同跟一般同學不一樣時，「想跟家人說，但卻很害怕」，直到10年後，她才鼓起勇氣開口，「自己或許可以說比其他華裔幸運一些，家人雖然震驚，彼此也有很多方面需要慢慢解決，但很感謝父母開始慢慢接受」。

李小梅說，對華人來講，要向家人承認自己的性別認同，「需要更大的勇氣，也更需要家庭的包容與愛」，她提到，一些同性戀或有性別摸索(Queer)的華人孩子，最後走上絕路，「家人的態度常常是關鍵」。

15歲就出國讀書至今已經10年的史華，父母經商有成，而身為史家單傳的兒子，不僅從小就過著衣食無憂的富裕生活，而且也時常被提醒「你是獨子，學成回家需接棒事業」，然而史家全心栽培的兒子，在今年6月初告訴父母，「我是同性戀，我有男友準備結婚了」。

史華說，家人當時嚇傻了，媽媽還立即從中國趕到芝加哥，希望說服他「修正行為」，「母親不斷告訴我，男的愛男的是一種罪，而且你是唯一的兒子，必須負起傳宗接代的責任」，史華則想盡辦法希望讓媽媽接受，「現在科技很發達，我們還是可以有小孩」，無奈傳統的母親還是無法接受。

史華母親放話，如果他不「改正」錯誤的行為，就不讓他「接班」事業，史華也向媽媽回話「你不接受我的男友，我絕對不會回去」。史華說自己很愛母親，但也愛男友，處在家人與男友間的矛盾與壓力，讓他情緒時常容易崩潰，「不過我會堅強，我會繼續努力爭取父母理解，也期待有朝一日，帶著男友一起回中國看家人。」